إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-25 01:10:02
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

3.014

% 0.36
العناية المركزة

7

% 0.00
المصابون

832.884

-
المتعافون

824.015

% 98.94
الوفيات

5.855

% 0.70
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