إصابات اليوم

89

آخر تحديث : 2022-06-25 23:50:01
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

620

% 0.27
العناية المركزة

13

% 0.01
المصابون

227.616

-
المتعافون

224.784

% 98.76
الوفيات

2.212

% 0.97
العودة إلى القائمة