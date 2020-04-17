إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2023-05-24 18:03:28
وفيات اليوم

0

-
مجموع الإصابات

1.067.030

-
مجموع الوفيات

2.349

% 0.22
إحصائيات التلقيحالعودة إلى القائمة