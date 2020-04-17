إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-25 03:00:01
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

11.896

% 1.81
العناية المركزة

6

% 0.00
المصابون

655.532

-
المتعافون

624.673

% 95.29
الوفيات

18.963

% 2.89
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