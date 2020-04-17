إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-25 03:00:01
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

1.014

% 1.61
العناية المركزة

6

% 0.01
المصابون

63.037

-
المتعافون

61.344

% 97.31
الوفيات

679

% 1.08
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