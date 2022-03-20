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إيلاف من لندن: وصل الأمير البريطاني وليام وكيت دوق ودوقة كامبريدج إلى بليز في إطار جولتها في منطقة الكاريبي، حيث أجبرتهما المظاهرات على حقوق الأرض على إلغاء أول مشاركة كبيرة لهما في جولتهما.

واستقبلت حاكمة بليز فرويا تسالام، الأمير ويليام وكيت ميدلتون في المطار ثم سافرا لاحقًا إلى وسط مدينة بليز لعقد اجتماع رسمي مع رئيس الوزراء جوني بريسينو وزوجته روزانا في لينج هاوس.

ترحيب

ورحب رئيس الوزراء بالزوجين ترحيبا حارا وقال إن الدوق والدوقة كانا "متحمسين لوجودهما هنا في بليز لأننا سعداء باستقبالهما" ، مضيفا "نتمنى لهما زيارة مثمرة لا تنسى".

تمثل الجولة التي تستغرق أسبوعًا في بليز وجامايكا وجزر الباهاما الاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة وأول جولة خارجية كبيرة للزوجين منذ أكثر من عامين بسبب الوباء.

ومثل الجولات السابقة، ناقش ويليام الرحلة مع الملكة ومن المتوقع أن ينقل مشاعر جدته في خطاباته.

وكانت قوة من حرس الشرف تابعة لدفاع بليز حيت الزوجين الملكيين، وبعد أن عزفت فرقة الوحدة الألحان العسكرية، تفقد ويليام الأفراد.

الغاء زيارة مزرعة

وكان أعلن يوم الجمعة أن الزوجين الملكيين لن يزوروا مزرعة كاكاو في قرية إنديان كريك صباح الأحد بعد احتجاجات من القرويين.

وشارك الأمير ويليام وكيت ميدلتون المتابعين الملكيين على الانستغرام Instagram من خلال صورهما من داخل الطائرة بينما كانا يستعدان للنزول على سلم الطائرة لاستقبال حاكمة بليز الجنرال فرويا تسالام.

ويتزامن وصول الأمير ويليام وكيت ميدلتون إلى منطقة البحر الكاريبي مع اليوبيل البلاتيني والذي يوافق الذكرى الـ 70 لتولي الملكة إليزابيث الثانية عرش بريطانيا.

وكانت جولة الأمير ويليام وكيت ميدلتون بحالة من الفوضى، حيث تم إلغاء خطتهما للقيام بجولة في مزرعة كاكاو في قرية إنديان كريك في اليوم الأول بعد حدوث شغب من السكان المحليين.

شكر لدعم الملكة

وقالت متحدثة باسم قصر كنسينغتون إن دوق ودوقة كامبريدج "يتطلعان بشدة لزيارة منطقة البحر الكاريبي" والحصول على فرصة لشكر المجتمعات في أنحاء بليز وجامايكا وجزر الباهاما على الدعم الذي قدموه لملكة بريطانيا.

من المفترض أن يسافر الأمير ويليام وكيت ميدلتون إلى جامايكا حيث تشمل زيارتهما المشاركة مع قوات الدفاع الجامايكية والاحتفال بالإرث التاريخي لبوب مارلي وغيره من الموسيقيين الجامايكيين الرائدين بجانب الفنانين الحاليين.

وستنتهي رحلة الأمير ويليام وكيت ميدلتون في جزر الباهاما، بحضور موكب جونكانو الشهير عالميًا، وهو موكب يدور في الشارع مع الموسيقى والرقص والأزياء من أصل أفريقي المنتشر في العديد من الجزر عبر منطقة البحر الكاريبي الناطقة باللغة الإنكليزية.

يتم أداء هذا النوع من الرقص في جزر البهاما في يوم الاستقلال والعطلات التاريخية الأخرى، ويتم تصميم الرقصات على إيقاع طبول جلود الماعز والبقر.