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إيلاف من لندن: ألغى الأمير وليام حفيد ملكة بريطانيا وزوجته كيت جانبًا من رحلة في منطقة الكاريبي بعد احتجاج قرويين في بليز على "الإرث الاستعماري".

وبحسب تقارير، فقد أعرب سكان قرية إنديان كريك عن معارضتهم لزيارة وليام وكيت بسبب نزاع يتعلق بمؤسسة خيرية يدعمها وليام وتخطط لهبوط مروحية كامبريدج في ملعب كرة قدم محلي، حيث كانت الزيارة مقررة لمزرعة أكتي إيل ها كاكاو.

ومن المقرر أن تبدأ جولة الأمير البريطاني الثاني على خط العرش، وزوجته جولتهما في منطقة البحر الكاريبي، وهي أول جولة خارجية مشتركة كبيرة للزوجين منذ ما قبل جائحة كورونا، وتتزامن مع اليوبيل البلاتيني للملكة، وسيقضي الزوجان ما يقرب من 12 يومًا في المنطقة وستكون ارتباطاتهما مركزة على البيئة.

وكان من المقرر أن يقوم دوق ودوقة كامبريدج بجولة في مزرعة كاكاو في بليز خلال أول يوم كامل من جولتهما يوم الأحد، ولكن تم حذف الحدث الآن من الجدول من قبل مكتبهما.

تساؤلات

وتهدد هذه القضية بظلالها على بدء جولة الزوجين التي استمرت ثمانية أيام إلى بليز وجامايكا وجزر الباهاما تكريماً لليوبيل البلاتيني للملكة، وتثير تساؤلات حول التخطيط للرحلة.

وأعرب المتظاهرون عن معارضتهم لزيارة أفراد العائلة الملكية بسبب الخلاف حول "الممتلكات المتنازع عليها" بين سكان قرية إنديان كريك و Flora and Fauna International (FFI) ، وهي مؤسسة خيرية للحماية يدعمها ويليام بصفته راعيًا.

وبحسب ما ورد تسبب موقع هبوط مروحية كامبردج في مزيد من المشاكل وسط مزاعم بعدم استشارة السكان بشأن الموقع، الذي يقع في ملعب كرة القدم المحلي، وفقًا لقناة بيليز الإعلامية 7.

لافتات مناهضة

وأظهرت الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي متظاهرين يحملون لافتات من بينها لافتة كتب عليها "الإرث الاستعماري من السرقة مستمر مع الأمير والأميركان".

وقال سيباستيان شول، رئيس قرية إنديان كريك، لصحيفة ديلي ميل: "لا نريدهم أن يهبطوا على أرضنا، هذه هي الرسالة التي نريد إرسالها. يمكنهم الهبوط في أي مكان ولكن ليس على أرضنا".

وقالت متحدثة باسم قصر كنسينغتون في لندن: "يمكننا أن نؤكد أنه بسبب القضايا الحساسة المتعلقة بالمجتمع في إنديان كريك، تم نقل الزيارة إلى موقع مختلف - وسيتم تقديم مزيد من التفاصيل في الوقت المناسب".

بيان حكومة بليز

وقالت حكومة بليز في بيان: "إنديان كريك كانت واحدة من عدة مواقع يتم النظر فيها. وبسبب مشاكل في القرية، قامت حكومة بليز بتنشيط التخطيط للطوارئ وتم اختيار مكان آخر لعرض ريادة الأعمال لأسرة المايا في صناعة الكاكاو. "

وقالت القناة السابعة إن خلفية الموقف تركزت على التوترات بين المواطنين والدولة حول "معنى الموافقة في سياق حقوق ملكية الأراضي الجماعية - حقوق الأراضي التي شطبها البريطانيون في الفترة الاستعمارية".

ستشهد الأحداث البارزة في جولة الزوجين الملكيين البريطانيين تجديد تنافسهما الرياضي الودي عندما ينطلقان إلى المياه لسباق القوارب الشراعية في جزر الباهاما تكريماً لليوبيل البلاتيني للملكة.

وفي جامايكا، من المقرر أن يحتفل دوق ودوقة كامبريدج بالتراث الموسيقي والرياضي للجزيرة وسط تكهنات حول مشاركة العداء الجامايكي الشهير المتقاعد يوسين بولت.