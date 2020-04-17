إصابات اليوم

15

آخر تحديث : 2022-06-25 18:10:01
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

1.591

% 0.26
العناية المركزة

0

% 0.00
المصابون

613.553

-
المتعافون

592.528

% 96.57
الوفيات

19.434

% 3.17
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