إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-25 01:10:02
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

4.412

% 2.78
العناية المركزة

1

% 0.00
المصابون

158.524

-
المتعافون

153.887

% 97.07
الوفيات

225

% 0.14
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