إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-25 01:10:02
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

6.919

% 20.46
العناية المركزة

0

% 0.00
المصابون

33.821

-
المتعافون

26.794

% 79.22
الوفيات

108

% 0.32
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