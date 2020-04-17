إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-25 01:10:02
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

4.731

% 22.28
العناية المركزة

1

% 0.00
المصابون

21.237

-
المتعافون

16.357

% 77.02
الوفيات

149

% 0.70
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