إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-25 03:00:02
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

58

% 0.13
العناية المركزة

7

% 0.02
المصابون

44.702

-
المتعافون

43.982

% 98.39
الوفيات

662

% 1.48
العودة إلى القائمة