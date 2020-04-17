إصابات اليوم

57

آخر تحديث : 2022-06-25 23:30:01
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

260

% 0.02
العناية المركزة

24

% 0.00
المصابون

1.306.167

-
المتعافون

1.292.244

% 98.93
الوفيات

13.663

% 1.05
العودة إلى القائمة