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نور سلطان (كازاخستان): وصل الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى كازاخستان الأربعاء في أول رحلة يقوم بها إلى الخارج منذ بداية انتشار جائحة كوفيد، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس في العاصمة نور سلطان.

خلال زيارة شي التي تستغرق ثلاثة أيام إلى آسيا الوسطى من المقرر أن يحضر قمة زعماء منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) في أوزبكستان حيث من المتوقع أن يجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.