إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-25 01:10:02
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

0

% 0.00
العناية المركزة

21

% 0.00
المصابون

1.133.597

-
المتعافون

0

% 0.00
الوفيات

4.832

% 0.43
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