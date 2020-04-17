إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2023-02-01 14:00:02
وفيات اليوم

0

-
مجموع الإصابات

13.395

-
مجموع الوفيات

41

% 0.31
إحصائيات التلقيحالعودة إلى القائمة