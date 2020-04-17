إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-25 01:10:02
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

29.897

% 36.99
العناية المركزة

0

% 0.00
المصابون

80.817

-
المتعافون

49.561

% 61.32
الوفيات

1.359

% 1.68
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