إصابات اليوم

25

آخر تحديث : 2020-04-26 07:30:01
وفيات اليوم

3

-
حالات مستقرة

1.432

% 17.29
العناية المركزة

45

% 0.54
المصابون

8.282

-
المتعافون

6.749

% 81.49
الوفيات

101

% 1.22
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