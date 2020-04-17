إصابات اليوم

2

آخر تحديث : 2022-06-25 19:00:01
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

34

% 0.05
العناية المركزة

11

% 0.02
المصابون

73.071

-
المتعافون

71.622

% 98.02
الوفيات

1.415

% 1.94
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