إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-25 01:10:02
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

1.129

% 1.72
العناية المركزة

0

% 0.00
المصابون

65.465

-
المتعافون

63.471

% 96.95
الوفيات

865

% 1.32
العودة إلى القائمة