إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-25 03:00:02
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

596

% 1.91
العناية المركزة

0

% 0.00
المصابون

31.248

-
المتعافون

29.815

% 95.41
الوفيات

837

% 2.68
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