إصابات اليوم

17

آخر تحديث : 2023-02-11 12:00:01
وفيات اليوم

0

-
مجموع الإصابات

11.526.627

-
مجموع الوفيات

43.186

% 0.37
إحصائيات التلقيحالعودة إلى القائمة