إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-25 01:10:02
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

4.036

% 0.78
العناية المركزة

49

% 0.01
المصابون

519.741

-
المتعافون

504.142

% 97.00
الوفيات

11.563

% 2.22
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