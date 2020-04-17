إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-24 02:50:01
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

281

% 0.23
العناية المركزة

13

% 0.01
المصابون

120.002

-
المتعافون

117.791

% 98.16
الوفيات

1.930

% 1.61
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