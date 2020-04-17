إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-23 01:10:01
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

42

% 0.11
العناية المركزة

8

% 0.02
المصابون

36.597

-
المتعافون

36.113

% 98.68
الوفيات

442

% 1.21
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