إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-21 03:00:01
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

2.357

% 31.75
العناية المركزة

0

% 0.00
المصابون

7.424

-
المتعافون

4.874

% 65.65
الوفيات

193

% 2.60
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