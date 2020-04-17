إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-25 01:10:02
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

74

% 0.47
العناية المركزة

0

% 0.00
المصابون

15.690

-
المتعافون

15.427

% 98.32
الوفيات

189

% 1.20
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