إصابات اليوم

289

آخر تحديث : 2022-06-25 19:10:02
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

1.644

% 0.59
العناية المركزة

2

% 0.00
المصابون

278.793

-
المتعافون

273.652

% 98.16
الوفيات

3.497

% 1.25
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