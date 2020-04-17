إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-23 01:10:01
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

163.224

% 98.08
العناية المركزة

19

% 0.01
المصابون

166.424

-
المتعافون

2.250

% 1.35
الوفيات

950

% 0.57
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