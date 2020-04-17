إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-25 01:10:02
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

9.206

% 86.30
العناية المركزة

7

% 0.07
المصابون

10.668

-
المتعافون

1.399

% 13.11
الوفيات

63

% 0.59
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