إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-22 03:20:01
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

3.409

% 1.33
العناية المركزة

11

% 0.00
المصابون

256.711

-
المتعافون

250.158

% 97.45
الوفيات

3.144

% 1.22
العودة إلى القائمة