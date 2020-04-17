إصابات اليوم

771

آخر تحديث : 2022-06-25 07:50:03
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

3.515

% 0.09
العناية المركزة

4

% 0.00
المصابون

3.928.797

-
المتعافون

3.884.969

% 98.88
الوفيات

40.313

% 1.03
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