إصابات اليوم

38

آخر تحديث : 2022-06-25 23:00:02
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

83.806

% 64.08
العناية المركزة

0

% 0.00
المصابون

130.787

-
المتعافون

45.522

% 34.81
الوفيات

1.459

% 1.12
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