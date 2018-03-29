GMT 20:30 2018 الخميس 29 مارس GMT 18:56 2018 الخميس 29 مارس  :آخر تحديث
حصل على أعلى تقييم بين اللاعبين في مختلف المراكز

ميسي أفضل لاعب في الدوريات الأوروبية الكبرى في الربع الأول من 2018

ديدا ميلود
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تم اختيار المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف نادي برشلونة والدوري الإسباني كأفضل لاعب في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة من عام 2018، بعدما حصل على أعلى تقييم بين اللاعبين في مختلف المراكز من قبل المركز الدولي للدراسات الرياضية .

وحصل أربعة لاعبين فقط يلعبون لأندية برشلونة وريال مدريد الإسبانيين ونابولي الإيطالي على تقييم أعلى من 90 ، وهو تقييم يترجم تألق لاعبي هذه الأندية منذ مطلع العام خاصة في مسابقة دوري أبطال أوروبا .
 
وحصل ميسي على تقييم يبلغ 93  في مركز الجناح، وهو أعلى تقييم لكافة المراكز التكتيكية ، وجاء هذا التقييم بعدما نجح "البرغوث" في تقديم عروض فنية جيدة جعلت فريقه الكتالوني يقترب من حسم مصير "الليغا" دون خسارة، إضافة إلى توقيعه على ثنائية ضد نادي تشيلسي الإنكليزي ، ما منح "البارسا" تأشيرة التأهل للدور الربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
 
وحصل الألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد على ثاني أعلى تقييم بـ 92.8 في مركز لاعب الإرتكاز بعد تألقه هو الآخر مع "الميرنغي"  في مباريات العام الجاري سواء في الدوري المحلي أو في دوري أبطال أوروبا.
 
وحصل البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد على تقييم بـ 90.8 في مركز المهاجم الصريح، بعدما سجل أهدافاً بالجملة في الفترة الأخيرة خلال خوضه المباريات المحلية والقارية .
 
وحصل السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي الإيطالي على رابع أفضل تقييم، بعدما حصل على تقييم يقدر بـ 90.4  بفضل تألقه هو الآخر مع فريقه في بطولة الدوري الإيطالي، حيث كان له تأثير إيجابي في احتفاظ فريقه بحظوظه في الفوز بلقب "الكالتشيو".
 
أما المهاجم المصري محمد صلاح هداف نادي ليفربول والدوري الإنكليزي و الدوريات الأوروبية برصيد 28 هدفاً، فقد جاء ثانياً بعد ميسي في مركز الجناح بتقييم بلغ 89.9 .
 
وفي بقية المراكز حصل الفرنسي هوغو لوريس من نادي توتنهام هوتسبير على أعلى تقييم بين حراس الدوريات الأوروبية الكبرى، كما حصل زميله الدنماركي كريستيان إريكسن على أعلى تقييم بين لاعبي مركز خط الوسط الهجومي، فيما حصل البرتغالي ماريو روي نجم نادي نابولي على أعلى تقييم فني كمدافع .
 
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