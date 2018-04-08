ميسي يستغل غياب صلاح ليقاسمه صدارة ترتيب هدافي الدوريات الأوروبية

التحق المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف نادي برشلونة الإسباني بالمهاجم المصري محمد صلاح هداف نادي ليفربول ليتقاسما معاً صدارة هدافي الدوريات الأوروبية .

وكان ميسي قد سجل ثلاثية (هاتريك) في المباراة التي جمعت برشلونة امام ضيفه ليغانيس في الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز الكتالونيين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبفضل هذا "الهاتريك" عزز ميسي صدارته لترتيب الهدافين في بطولة الدوري الإسباني برصيد 29 نقطة، كما نجح في ذات الوقت باللحاق بمحمد صلاح في صدارة جائزة "الحذاء الذهبي" برصيد 58 نقطة.

هذا واستفاد ميسي من غياب صلاح عن "دربي الميرسيسايد" الذي جمع نادي ليفربول بمضيفه إيفرتون في الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنكليزي، والذي انتهى بدون أهداف ليتجمد رصيد الهداف المصري عند 29 هدفاً ساهمت بتصدره لترتيب هدافي مسابقة "البريميرليغ".

ولم يستفد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من الانتصار الكاسح الذي حققه فريقه بايرن ميونيخ على مضيفه آوغسبورغ في الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الألماني بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ، بعدما فضل مدربه يوب هاينكس إراحته وتركه على دكة الاحتياط استعداداً للمواجهة الأوروبية ضد نادي إشبيلية يوم الثلاثاء القادم، ليتجمد بذلك رصيده التهديفي عند 26 هدفاً محتلا المركز الثالث خلف ميسي وصلاح بـ 52 نقطة ، وهو ذات الرصيد النقطي للدولي الإيطالي تشيرو إيموبيلي هداف نادي لاتسيو والدوري الإيطالي الذي يستعد لخوض مباراة فريقه امام أودينيزي.

الجدير ذكره بأن ميسي قد تخلف عن صلاح بفارق 4 اهداف في اعقاب تألق الأخير ضد واتفورد وتوقيعه على رباعية (سوبر هاتريك) غير ان النجم الأرجنتيني استعاد توهجه فسجل هدفاً ضد إشبيلية ثم ثلاثية (هاتريك) ضد ليغانيس ليستعيد آماله في الحفاظ على جائزة "الحذاء الذهبي" التي نالها العام المنصرم، متطلعاً للتتويج بها للمرة الخامسة في مشواره الكروي بعدما احرزها في أعوام 2010 و 2012 و 2013 و 2017.