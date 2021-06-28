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مسرحية هناك حياة في فلينبي في ضواحي ستوكهولم الخضراء، مشاكل عائلية في البلدة، هي مسرحية كتبت حديثًا لكريستينا لوجن.أب حزين يسكن في منزل ملاصق لبقية المنازل الاخرى محاط بسياج من خشب البقس ومصائد الحلزون وأدوات الشواء واجتماعات جمعية الإسكان. تمثيل الادوار أن بيترين ولينارت جيكل واخرين، اخراج أوسا كالمير, قام نيكلاس برومار بتأليف الموسيقى بشكل خاص, أنيكا وتورستن مطلقان إنه متعب ,ولكنه ضروري أعتقد أننا يجب أن نعتبر زواجنا مكان عمل. لن يكون الأمر سيئًا جدًا إذن يعتقد تورستن أن كل هذه المشاعر,لم يصبح تورستن سفيراً في واشنطن قط ، لكنه على أي حال في طريقه لأن يصبح سفيراً محافظ حاكم.آن أفضل صديقة لأنيكا محققة في الشؤون الاجتماعية. إنها تعرف كيف تسير الأمور مع السويد. لكن كيف هي آن وابنتيها التوأم؟كل شخص لديه توقعات عالية من رولاند ، ضابط الشرطة الذي وصل حديثًا. أنه ينبغي أن يكون قادرا على الاعتقال في جميع المواقف.من أجل مسرحيتها الجديدة كتبت كريستينا لوجن أيضًا الأغاني التي تؤديها "جوقة تاون هاوس".قام عازف الإيقاع نيكلاس برومار بتأليف موسيقى خاصة للأغاني والمسرحية شاملة. - إنه لمن دواعي امتناننا أن نؤلف موسيقى لمسرحية كريستينا لوغن. النص مليء بالشعر والموسيقى . لقد صنعت مزيجًا من الإيقاع والبيانو وأخذ العينات يبدو.قام برومار سابقًا بتأليف العديد من الموسيقى لمسرح أوريون من بين آخرين المسرحيات الإذاعية والراقصة فيربي بكنين .بهذه المسرحية حصلت على لقب احترافي جديد ؛ قائد جوقة. الممثلين جدا أعضاء الكورال الطموحين كانت هناك ذات مرة أنيكا فقدت ابنتها ولكن لديها حفيد وبالتالي حصلت على رؤية ، واحدة مستعملة ، باعتراف الجميع ، لكنها لا تزال: فكرة فالينجبي وفكرة فولكهميت ، احتضان اجتماعي دافئ يهتم بها ويؤمن الأطفال بالكلمات كتضامن وتربية شعبية مسرحية مزدوجة عن حلم الناس الآن تترك كريستينا لوجن الموت هناك وتكتب عن امرأة تنوي الأمل. ترتدي معطفاً مستعاراً من السيدة لينجرين وتكتب مثل الأم لابنتها - عن شخص لم يستطع إشباع حبها وفتاة لا تثق بوالدتها. النص هو أيضًا دراما طلاق لأن انيكا ستطلق من تورستن التي تريد أن تكون حاكمة بدلاً من متزوجة.تنوي أنيكا مغادرة المنزل الريفي وفالينتونا للانتقال إلى فلينبي - للاقتراب من ابنتها انا كلارا أنيكا لديها حنين للوطن من أجل الإرادة السياسية الجيدة. تتجول الآن في القاعة المشتركة خارج المنزل المدرج مع تورستن وتلتقي بالجار آن وابنتيها اميلي وانلي والشرطة المحلية رولاند . الجميع ذاهب إلى اجتماع جمعية الفيلا. هنا يحاولون الآن أن يصبحوا أنفسهم ، ويحاولون الشجار والحب والابتهاج بينما تخلق كريستينا لوغن معادلات غنائية لحياتهم.هناك حياة هناك في فلينبي في مسرح مدينة ستوكهولم إعادة النظر لم يسبق أن ضاع الإنسان وصياغته جيدًا كما في مسرحيات كريستينا لوجن. في هناك حياة هناك في فالينجبي ، هذه التركيبة تصبح مشكلة للأسف في إحدى ضواحي منزل ريفي في منطقة خضراء شعرت بحياة حشد يرتدون ملابس حمراء من الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الاندماج في نموذج الأسرة النووية المطابق لجمعية ابي سي . إذا كانا ، تحت إشراف واخراج أوسا كالمير وبدلة آن بوناندر-لوفت الملتوية ، يرتديان عبثية بيكيت ، فإنهما استعارا شوقهما من تشيخوف. لكننا هنا لا نحلم بالفرص وموسكو بل بالعاديين وفالينجبي. إلى هذه الضاحية الضاحية ، تم الانتقال إلى انيكا في منتصف العمر (ان بيترن ) حيث تخطط للطلاق من زوجها تورستن .تتلمس شخصيات كريستينا لوغن السعادة والأمن. هنا الأختان أنيلي (لينا نيلسون) وأميلي (آنا ليونز) هي التي تزدهر بشكل واضح. إنهم يقسمون شجيرات الحدائق ويدحرجون أجسادهم بنفس الهيجان - بأمل يائس أن الشكل الخارجي سيحافظ على الداخل القلق كريستينا لوجن بارعة في وصف الاستبعاد. وهي أيضًا بارعة غير مسبوقة في صياغة الأمثال الجميلة. ولكن عندما تقدم المجموعة ذات التوقيت الجيد علامات تعجب بعد علامات التعجب من المسرح الكبير يصبح من الصعب في النهاية التأثر بأي شيء بخلاف التقلبات الذكية للنص عندما يتم غرس اللون الأخضر تدريجيًا في ثلج ناعم من القطن وتنشر الفوانيس توهجها الدافئ من حافة المسرح ، يصبح من الصعب للحظة أن تتذكر أنك تجمد قدميك في يوم شتوي شديد التألق. هذه هي الطريقة التي تعمل بها المسرحية. يصبح الانطباع الدائم ممتعًا بدلاً من الجذورهناك حياة هناك في قرية عصيدة النص: كريستينا لوجن ، المخرجة : اوسا كالمير، تصميم المجموعة: ان بوناندر لوف الموسيقى: نيكلاس برومار ميدف: آن بيترين ، لينارت جاكل ، أوسا بيرسون ، مونيكا ستينبيك ، نيكلاس فالك ، آنا ليونز ، لينا نيلسون كانت هناك ذات مرة أنيكا فقدت ابنتها ولكن لديها حفيد وبالتالي حصلت على رؤية واحدة مستعملة باعتراف الجميع ، لكنها لا تزال: فكرة فالينجبي وفكرة فولك هميت ، احتضان اجتماعي دافئ يهتم بها ويؤمن الأطفال بالكلمات كتضامن وتربية شعبية. الآن تترك كريستينا لوجن الموت هناك وتكتب عن امرأة تنوي الأمل. ترتدي معطفاً مستعاراً من السيدة لينجرين وتكتب مثل الأم لابنتها عن شخص لم يستطع إشباع حبها وفتاة لا تثق بوالدتها. النص هو أيضًا دراما طلاق لأن انيكا ستطلق من تروستن التي تريد أن تكون حاكمة بدلاً من متزوجة. تنوي أنيكا مغادرة المنزل الريفي وفالينتونا للانتقال إليه فلينبي للاقتراب من الابنة انا كلارا . أنيكا لديها حنين للوطن من أجل الإرادة السياسية الجيدة. تتجول الآن في القاعة المشتركة خارج المنزل المدرج مع تروستن وتلتقي بالجار آن وابنتيها انلي واميليا والشرطة المحلية رولاند . الجميع ذاهب إلى اجتماع جمعية الفيلا هنا يحاولون الآن أن يصبحوا أنفسهم ويحاولون الشجار والحب والابتهاج ,بينما تخلق كريستينا لوغن معادلات غنائية لحياتهم.قامت اوسا كالمير جنبًا إلى جنب مع مصممة المجموعة انا بوناندر لوف ، بإنشاء خلفية على شكل حرف V كمكان لهذه الدراما في الضواحي فوضى حمراء وخضراء حرفيا. ترتدي المجموعة جميع الملابس ذات الظلال المختلفة من اللون الأحمر والتي تقف بشكل جميل مقابل الشجيرات المليئة بالكلوروفيل ، وهي صورة رمزية للحياة كمتاهة. أخيرًا ، سيكون الشتاء حيث تسقط الشموع الدافئة وأشجار التنوب وكذلك تساقط الثلوج على العائلة النووية الصغيرة التي ربما تعلمت قبول وحدتها الوجودية: أن تكون مميزًا جنبًا إلى جنب.تصور أوسا كالمير أيضًا معضلة التمثيل المسرحي كريستينا لوجن ، هذه السيناريوهات الكلامية التي ترفض إعطاء أي تعليمات للمخرج. مثل رفيق الحديقة ، يرتبط اسم كالمير بهذه البساتين الشعرية الباروكية من التورية الاشتقاقية ومعرفة الروح التي يستلزمها الدوار الشعري فقط. إنها تقوم بالتأديب وتزرع - تقضي على جزازات العشب ، سبع قطع ، وتقيم حفلة في الحديقة وتسمح للمسرحية بأن تصبح أوبريت في منزل ريفي مع رسالة مفادها أن الإنسان هو خلاص الرجل إنها مأخوذة من ايدا .باختصار. يعجبني ما يفعله كالمير بالمجموعة المستمرة من الاحتمالات التي يقدمها لوغن مع نصه. هنا قطعتان ، احتمالان لتحديد الهوية. مجموعة واحدة للأشخاص الذين فقدوا من يحبونهم أكثر والأخرى لكل من فقد أولئك الذين يحبون أكثر من غيرهم ، من أجل مصلحتهم الخاصة. مسرحية أم ودراما أطفال على الرغم من أن الرجال على خشبة المسرح يحاولون الحفاظ على النظام في المنطقة المحلية وحياتهم المهنية ، إلا أنهم بالكاد يمثلون نماذج أولية للرجولة ذات المغزى.ان بيترن هي انيكا هي التي يدور حولها كل شيء: المعنى والمستقبل و تحريك الصناديق. بيترن جيدة للغاية ، فهي صخرة الحضور والتواصل والتفاصيل الدقيقة تريد أن توقف انيكا عن صدرها عندما تحزن على إغلاق عائلة المشروع. حاولت أن تجعل الزواج مكانًا جيدًا للعمل لكنها فشلت. بيترين لديها أذن مطلقة للزيادة المسرحية الهادئة التي تشارك مع لينارت جيكل الذي يلعب دور تروستن لديه أيضًا حماسة جسدية ، وهو إجهاد التستوستيرون المتعرق الذي يجعلك تشعر بالأسف للحكام.تجعل اوسا بيرسون من انا كلارا شخصية شبه غامضة تنظر بحزن وعيني ابنة إندرا الكبيرة إلى عالم ألعاب الأحلام وعجز الوالدين. مونيكا ستينبيك كجارتها آن تعمل أيضًا على مشروع - تحقيق الرفاهية يجعل ستين بك آن مزيجًا من الطاقة العصبية والدقة.تلعب آنا ليونز ولينا نيلسون دور اميلي وانالي - يبقيهما التوأم محاصرين ، ضد بعضهما البعض. طفلان يبحثان عن سبب ويحسدان آنا كلارا التي تعرف ما تفتقده. وبالتالي تصبح مسرحية فيلينبي أيضًا دراما عن الأخوة على خشبة المسرح ، تتجول موسيقى نيكلاس برومار أيضًا نوع من النص الفرعي المترامي الأطراف الذي يبدو مثل موسيقى الفالس الفيينية ، من موسيقى ديزني أو أوبرا بكين. بجانبه طاحونة عملاقة تهب الرياح المعاكسة ما يجعل هذه المجموعة مميزة لا تزال اللغة ، متاهة من اللغات الأم - لاحظ تحديد الجنس - آمال غامضة ، يتم التعبير عنها جميعًا بلغة تُظهر أن النص ليس مجرد فكرة لاحقة ولكنه أيضًا نقطة انطلاق لا تريد أنيكا أن تكون فقط كما تعتقد تورستن. لقد اعتادت على فكرة أنها مادة أساسية لآنا كارين. الآن هي تجرؤ على الانفصال. إلى موسكو آسف فالينبي

هذه المسرحية عرضت قبل حائحة كورونا والعزلة القسرية وغلق المسارح في السويد

مسرحية هناك حياة في فلينبي

العرض على المسرح الرئيسي

بقلم :كريستينا لوجن

المخرجة: اوسا كالمير

تصميم المجموعة: اوسا كالمير وأن بوناندر لوف

الازياء : آن بوناندر-لوفت

الموسيقى: نيكلاس برومار

الاقنعة : ماريا ليندستيدت

الصوت: ماركوس أوبيرج

الاضاءة : أولف إنجلوند

تمثيل الأدوار

أنيكا تمثيل آن بيترين

تورستن تمثيل .. لينارت جيكل

أن تمثيل مونيكا ستينبيك

رولان تمثيل. نيكلاس فالك

ا ميلي تمثيل . آنا ليونز

أنيلي تمثيل لينا نيلسون

آنا كلارا تمثيل اوسا بيرسو

مسرح مدينة ستوكهولم

عصمان فارس مخرج وناقد مسرحي السويد

