قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



أفينيون (فرنسا): أُلغيَ العرض الذي كان مقرراً لمصممة الرقصات من جنوب أفريقيا دادا ماسيلو ضمن مهرجان أفينيون (جنوب شرق فرنسا)، بسبب حالات إصابة بفيروس كورونا بين أعضاء الفرقة، على ما أعلن المهرجان الأحد عشية افتتاحه.

وسجلت جنوب أفريقيا التي تعتبر الدولة الأكثر تضرراً من جائحة كوفيد-19 في القارة الأفريقية رقماً قياسياً في نهاية الأسبوع بلغ 24 ألف إصابة جديدة في يومٍ واحد.

وأصدر المهرجان بياناً جاء فيه: "يؤسفنا إعلامكم بأن الفريق الفني لعرض لو ساكريفيس لمصممة الرقصات دادا ماسيلو لن يستطيع مغادرة جنوب أفريقيا وتقديم العرض المقرر في إطار الدورة الخامسة والسبعين".



مصممة الرقصات من جنوب أفريقيا دادا ماسيلو

باليه ورقص أفريقي

وأوضح المهرجان أن "عدداً من أعضاء الفريق مصابون بفيروس كورونا أو خالطوا أشخاصا مصابين". وترك للمشاهدين "الاختيار بين إبدال تذاكرهم ببطاقات لعروضٍ أخرى أو استرداد ما دفعوه".

وتُعرَف دادا ماسيلو بتطعيمها الباليه الكلاسيكي بالرقص الأفريقي، وكان يُفترَض أن تقدم بهذا النمط باليه "طقوس الربيع" الشهيرة لسترافينسكي التي صممها في الأصل فاسلاف نيجينسكي.

وكان من المقرر أن يقدم هذا العرض سبع مرات بين 17 و24 تموز/يوليو الجاري.

وكانت دورة 2020 من المهرجان المسرحي الأبرز في العالم مع مهرجان إدنبره ألغيت بسبب الجائحة.

وسيكون وضع الكمامات إلزامياً للجمهور في دورة 2021، ولكن لم تفرض أي قيود على عدد الحضور.