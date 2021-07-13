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مسرحية الايد ي القذرة للفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر في مسرح مدينة ستوكهولم, يتوق هوغو إلى الشعور بأنه على قيد الحياة ، وبالتالي ينوي إطلاق النار على رئيسه. هوغو متزوج من جيسيكا ويتظاهران بأنهما زوجان شابان سعيدان ، لكنهما في الحقيقة كذلك ,ولكن بشكل ممل ,لقد ترك هوغو خلفيته البرجوازية لصالح الكفاح والتنظيم. الآن لديه جريمة قتل كمهمة وهي تناسبه تمامًا. العمل أخيرا المشكلة الوحيدة هي أن الضحية المقصودة هو رجل عطوف وكريم وشجاع, لديه مبدأ للثقة في الناس, قصة بوليسية سياسية من تأليف فيلسوف القرن العشرين الأبرز جان بول سارتر ,يواصل راجنار ليث الخوض في تجوال الديمقراطية والوجود الأخلاقي الفلسفي في عام ٢٠٠٤ ، أخرج فيلم الديمقراطية لمايكل فراين في مسرح مدينة ستوكهولم ، وهو فيلم سياسي عن الإثارة عصر ألمانيا الشرقية "أعتقد أن معظمنا يتفق على أننا نعيش في زمن غير أخلاقي" كما يقول راجنار ليث بغرضوأنا أؤمن بمناقشة هذه القضايا بمزيج غير سار من الترفيه والابتذال والأخلاق الصارمة وجزء كبير من الحقيقة. عليك أن تهتز. إنه سارتر! أريد أن أستخرج أفكاره واحاول الوصول إلى ما يعنيه أن تكون إنسانًا اليوم نقطة البداية لـمسرحية "الأيدي القذرة" هي نوع من السخط االأخلاقي لنقلها إلى أيامنا هذه. حركة أتاك ، القوى المناهضة للعولمة ، الشبكات المناهضة للعنصرية النازيون الجدد واليمين المتطرف وبالتبعية ما نسميه الإرهاب. متى يكون من المقبول تحطيم نوافذ المتاجر وحرق الممتلكات وتفجير نفسك والآخرين في الهواء من أجل فكرة - أيديولوجية؟ إنها قوى العنف التي تريد تصرف ، لا تناقش. وأعتقد أن مستقبلنا سيظل عنيفًا. ليس فقط في المسافة الشرق ولكن معنا في العالم الغربي وفي أوروبا أردت أن أفضح المسرحية ، كما يقول المخرج وأمسح الحرب العالمية الثانية وأخبر القصة بها نقطة الانطلاق في عصرنا. في العمل مع النص ، ولدت الأفكار حول رؤية ضوئية للمستقبل ، صورة خيالية في عصرنا ، أوروبا بعد عشر سنوات. كيف تبدو؟ ماذا تبقى؟ هل فات الأوان على الأرض؟ كل ما تبقى هو أن تصبح أنانيًا أو تقتل الشر في العالم؟ كان جان بول سارتر (١٩٠٥ - ١٩٨٠ ) من خلال أعماله الفلسفية والخيالية وكما المناظرة الثقافية أحد أهم المؤثرات والمفكرين في أوروبا ما بعد الحرب. عندما هو في عام ١٩٦٤ حصل على جائزة نوبل في الأدب ، لكنه رفض ذلك ، مشيرًا إلى أنه لا يريد ذلك "مؤسسي" وأنه يمكن أن يحد من كتاباته من الممكن أيضًا أن ترى "لا" كنتيجة لفلسفته الوجودية ، حيث جوهرها الإنسان هو الحرية. يمكن القول أن الوجودية هي فلسفة إلحادية نشأت في المنطقة الحدودية بين الفلسفة والأدب والدين والتي تدخل في حوار قوي مع أنظمة فكرية مغلقةإن التركيز على الدوافع والمشكلات الشائعة أكثر من التركيز على حلولها ، لأنها موجودة الأفعال التي ندركها نحن البشر. نحن لسنا خارج الوثائق. العناية الإلهية أو النعمة لا علاقة لها بوجودية سارتر: الإنسان محكوم عليه بالحرية! راجنار ليث أستاذ الإخراج المسرحي في المعهد المسرحي ديفيد جريج وتارتوف وكلاهما في مسرح مالمو الدرامي تدور أحداث المسرحية في ولاية إليريا بأوروبا الشرقية الخيالية خلال السنوات الأخيرة من الحرب العالمية الثانية. إليريا,أحد حلفاء الرايخ الثالث, مهددة بضمها من قبل الكتلة الشرقية وسكرتير الحزب هوديرر يريد ي. بدء محادثات مع النظام الفاشي وحركة المقاومة القومية. يعتزم هوديرير إنشاء مجموعة مقاومة ستقاتل الألمان. بالإضافة إلى ذلك يريد هوديرير تمهيد الطريق لتشكيل حكومة ائتلافية بعد الحرب. يعتقد هوغو أن سياسة هوديرير تتنفس الخيانة. قرر أحد قادة الحزب الآخرين ، لويس ، قتل هوديرير على مضض ، يوافق لويس على السماح لهوجو عديم الخبرة بارتكاب جريمة القتل ينتقل هوغو وزوجته جيسيكا للعيش مع هوديرير الواثق ويصبح هوغو سكرتيرته. يحاول هوغو إقناع جيسيكا بأنه مصمم على قتل هوديرير ، لكنها ترى كل ذلك على أنه لعبة. إنها تعتبر مسدس هوجو رمزًا للقضيب ، حيث قد يكون هوغو يعاني من العجز الجنسي. بعد أكثر من أسبوع بقليل تبدأ المحادثات مع الأطراف الأخرى وعندما يكون هوديرير على وشك إبرام اتفاق مع الأطراف التي يكره أعضائها ، يقترب هوغو من إخراج سلاحه. ولكن بعد ذلك انفجرت قنبلة لا أحد يتأذى ولكن هوغو غاضب يثبت الفعل أن موكله لا يعتقد أنه يجب أن يذهب إلى الشاطئ مع الفعل. يثمل هوغو ويحدث تقريبًا ليكشف عن خطط قتل حراس هوديرير الشخصيين. قامت أولغا لورام ، أحد أولئك الذين كلفوا هوجو بالمهمة ، بزيارة هوغو وجيسيكا وتحثه على قتل هوديرير في أقرب وقت ممكن حيث يبدأ المتآمرون الآخرون في نفاد صبرهم. تدرك جيسيكا الآن أن الأمر برمته حقيقي وتحاول إقناع هوغو بالانسحاب من مؤامرة القت تتمثل خطة هوديرير في بدء التعاون الحكومي مع الأطراف الأخرى ومنحهم المناصب الرئيسية داخل الوزارة الجديدة. بعد الحرب يعتقد أنه سيتعين اتخاذ الكثير من القرارات غير الشعبية لتحسين الاقتصاد. عندها ستكون الحكومة اليمينية غير شعبية وبهذه الطريقة سيتمكن الشيوعيون تدريجياً من تولي سلطة الحكومة يعتقد هوغو ، مع ذلك ، أن الحزب لا ينبغي أن يتدخل في الأحزاب المعارضة. الهدف هو الاستيلاء على السلطة في إليريا ، لكن أساليب هودير السياسية غير مقبولة. عندما يشتبه في أن هوديرير أقنع الشيوعيين الآخرين بسياسة التحالف ، يدعي هوغو أنه يجب إبعاده عن الطريق. مع مرور الوقت ، استسلم هوغو وجيسيكا لسحر هوديرير . على الرغم من أن هوغو لا يتفق مع سياسات هوديرير ، إلا أنه يعتقد أن هوديرير يمكن أن يساعده في صراعاته الداخلية الوجودية. هوديرير ، الذي أدرك الآن أن هوغو لديه مهمة لقتله يوافق على مساعدة الشاب. ومع ذلك يأتي هوغو إلى هوديرير لتقبيل جيسيكا ويقتله.في السجن ، يتلقى هوغو الهدايا ، التي يفترض أنها أرسلت من قبل أولئك الذين كلفوه بقتل هوديرير . لكن اتضح أن بعض الهدايا تحتوي على شوكولاتة مسمومة. عندما يتم إطلاق سراح هوغو بشروط ، يلاحقه قاتل الحزب المعار ويلجأ إلى أولغا. يخبرها هوغو بما حدث لم يقتل هوغو هوديرير بسبب الغيرة ولكن لأنه أدرك أن هوديرير كان غير أمين عندما عرض مساعدة هوغو . أبلغت أولغا هوغو أن الحزب ، بناءً على أوامر من موسكو ، تحالف مع خصومه السياسيين. يدرك هوغو فجأة أن الحزب ، بعد كل شيء ، جعله يقتل هوديرير . كل ذلك كان له علاقة بالتوقيت السياسي. كانت مبادرة هوديرير السياسية غير التقليدية سابقة لأوانها ، لذلك شعر الحزب بأنه مضطر لإزالته. الآن وقد تم تبني خطة هوديرير سيعيد الحزب تأهيله وبعد الحرب يرقى به إلى البطل. هوغو غاضب ، لأسباب ليس أقلها أن الحزب كذب وخدع أعضائه. تطلب أولغا من هوغو أن ينسى جريمة القتل ، ويتخذ هوية جديدة ويبدأ من جديد. يعارض هوغو ذلك ويدعي أنه يريد أن يكون مسؤولاً عن مقتل هوديرير ، الذي عرّض روح الحزب للخطر ؛ يرفض هوغو الدخول في طريق الجبن والصمت. يدرك هوغو أنه - طالما أنه هو نفسه على قيد الحياة - فإن قتله لهودرير لن يعني شيئًا ولن يجلب له سوى العار. عندما حاولت أولغا إنقاذ هوغو من قاتل الحفلة صرخ هوغو المتردد "غير قابل للنقض!" (تقريبًا "غير قابل للنقض!") ويسقط في حب رصاص القتلةأن التفاعل بين ليف أندريه وأندرياس كوندلر هو كنز في مسرحية اللايدي القذرة في مسرح مدينة ستوكهولم كلارا سنن الممثلون: ليف أندريه وأندرياس كوندلر وجيسيكا ليدبرغ وسارا سومرفيلد وروبرت بانزينبوك وكريستوفر فرانسون وكريستيان هيلبورج وويكتور سيوفال وكاسبار سوان تم عرض فيلم الايدي القذرة (مبيعات ليس ماينس ) لأول مرة في باريس عام ١٩٤٧ وأثار على الفور الشيوعيين في ذلك الوقت برسالتهم - وهي أنه يجب أيضًا التشكيك في الأيديولوجيات. بدأ مسرح مدينة ستوكهولم إنتاجه كقصة بوليسية سياسية على غرار فيلم ماتريكس. وهذا أيضًا ما يحصل عليه الجمهورفي قلب الحبكة يوجد المثالي هوغو (أندرياس كوندلر) الذي يريد تغيير العالم ، لكنه بدلاً من ذلك ينتهي به المطاف في معضلة أخلاقية المنظمة التي يعمل لديها تريد منه إقالة رئيسه (ليف أندريه). شيء يتطلع إليه هوغو أولاً ، ولكن بمجرد أن يعرف الجوانب الجيدة لرئيسه ، يبدأ في التردد في إيمانه. بالإضافة إلى ذلك ، عندما تبدأ زوجته (سارة سومرفيلد) في الإعجاب برئيسه يصبح الأمر معقدًا للغاية بالنسبة لهوجو إنها معضلة أخلاقية مثيرة للاهتمام أبرزها جان بول سارتر ، الفيلسوف الذي رفض قبول جائزة نوبل لأسباب مثالية - حتى لا يتم إضفاء الطابع المؤسسي عليه. يعتقد المخرج راجنار ليث أن المسرحية تسلط الضوء على نوع من السخط الأخلاقي الذي يمكن نقله إلى أيامنا هذه في شكل حركة أتاك ، والقوى المناهضة للعولمة ، والشبكات المناهضة للعنصرية ، والنازيين الجدد والإرهاب "متى يكون من المقبول تحطيم نوافذ المتاجر وحرق الممتلكات وتفجير نفسك والآخرين من أجل فكرة - أيديولوجية؟" يسأل نفسه في البرنامج لكن لماذا ماتريكس ، فيلم أكشن عمره عدة سنوات لسوء الحظ الرسالة تغرق في المؤثرات الخاصة التي تحرر الجمهور والتي تشبه إلى حد بعيد ما يفعله ألكسندر مورك إيديم في نفس المسرح في كتاب الأدغال. من الممتع رؤية أفلام الحركة تذهب إلى المسرح مرة واحدة ، لكنها هنا تصبح ملحقًا لا ينتمي إلى بقية العرض على الرغم من أنه يجب إضافة أن كريستوفر فرانسون وكريستيان هيلبورج يقومان بهذه المشاهد بشكل جيد للغاية. مجموعة مجردة ومركزة ، ربما أشبه بمسرحية حجرة مشحونة ، ستظل تترك انطباعًا أكبر عني. ومع ذلك ، فإن لايف اندريه في دور الرئيس الرحيم والمتعاطف واندرياس كوندلير باعتباره مثاليًا محترقًا وعصبيًا.* تم تصوير فيلم الأيدي القذرة أيضًا في عام ١٩٥١ مع فرناند ريفرز كمخرج

إنها اتصال ممتد. ما علاقة حركة أتاك بـ تحطيم نوافذ المتاجر ، وحرق الممتلكات ، وتفجير النفس والآخرين في الهواء"؟ كيف قمت بعمل هذا الاتصال؟ رهيبة وحالية. شعرت أنهم كتبوا حديثًا. كل شيء لم يعمل بشكل جيد ، بعض القطع ، أصبحت تصميمات الرقصات أكثر من اللازم. ولكن لا تزال لطيفة ومخيفة الحالية. تمثيل جميل خاصة من الممثل لايف أندريه إنه رفع عبقري بشكل مذهل إلى الأمام في الوقت المناسب. ينتابك شعور بأن جان بول سارتر وأفكاره ومسرحية الأيدي القذرة يسافرون في حركة بطيئة ساخرة عبر الزمن والأيديولوجيا والسياسة قام راجنار ليث بتكييف مسرحية سارتر واختصارها بحدة منذ عام ١٩٤٨ في ترجمة إيفيند جونسون. من إخراج ليث ، يطلق عليه الأيدي القذرة ويناسب سارتر والمسرحيات في إطار مصفوفة-مانجاإعادة صياغة. لكن المناقشة المركزية تم تقشيرها بعناية وجعلها مرئية بالكامل على خشبة المسرح: ما هو الأهم - الشخص أم المبادئ؟ نقاء أم براغماتية أم أصولية أم اعتدال؟ عندما كُتبت المسرحية ، أشار سارتر إلى عمليات التطهير التي قام بها ستالين لكن ليث وسع وجهة نظره بحيث يمكن تطبيقها في أي مكان وزمان. يمكن أن يكون كتاب جرمان بونك ولينون بالألمانية بالألمانية عنوانًا للإرهاب الألماني ، على الرغم من أن الشبكة الإرهابية في عصرنا والحراسة الشخصية الأمريكية هي أكثر ما يشغل أذهاننا عندما نرى هوغو ، وهو عضو مخلص في الحزب ، يعرض تصفية هوديرر هو أيضًا عضو في الحزب ، لكنه يتبع خطًا مختلفًا ويريد التسوية والتفاوض مع ائتلاف برجوازي. حصل هوغو على وظيفة سكرتير في هوديرر ، وسرعان ما بدأ يتردد قبل تعيينه ؛ إنه "ينجح" فقط عندما يكون لديه دافع غيور اثنان من عمال المسرح ، يرتدون ملابس سوداء كما هو الحال في المسرح الياباني ("الطباخ") ، مع غطاء أسود فوق رؤوسهم ، غير مرئيين بشكل واضح ، يتحركون الديكور ، لكن قبل كل شيء يرفعون الممثلين ويسمحون بالقتال والانقلاب وإطلاق النار. هنا مطية! لقد تم جعل حراس هوديرر الشخصيين سينمائيين ، وكذلك أسلحتهم على الأيدي القفازات للاثنين الذين يرتدون ملابس سوداء ، تتحرك ثلاث خراطيش ببطء نحو هدفهم ، قلب هوديرر يلخصون أسلوب اللعب المنمق ، ويشكلون تعليقًا ساخرًا على سريالية عنف الفيلم ، ويحتضنون الممثلين الذين يقومون بمناقشة الأفكار لايف أندريه ، ثقيل ، ماكر ، بشري ، حزمة طاقة بقدميه على الأرض. أندرياس كوندلر ، نحيف ، يختبر المضغ ، ساذج سارة سومرفيلد في دور زوجة هوجو الشابة توازن بين دورها والملح والدفء والفكاهة. إنه مسرح كامل وشحذ بشكل غير عادي وهو أيضًا مسلي شهدت دراما جان بول سارتر "الأيدي القذرة" من عام ١٩٤٨ نهضة قبل بضع سنوات عندما عُرضت المسرحية على عدة مراحل . كما عُرضت الدراما في مسرح مدينة ستوكهولم . يدور النص حول حزب شيوعي حيث تتقاتل فصائل مختلفة مع بعضها البعض. حفنة من المثقفين يقاتلون من أجل أيديولوجية "نقية" ، ثورة تحركها فكرة ستسحق القديم بينما تنخرط مجموعة أخرى في الإصلاح البراغماتي والمفاوضات من المحتمل أن يكون سحر دراما سارتر قائمًا على نفس أرضية فصيل الجيش الأحمر وأولريك ماينهوف. هنا سوف تجد نفس الإرادة لتنظيم نفسك ، لتخوض المحاكمات

كان عرض المسرحية قبل جائحة كورونا

"الأيدي القذرة"

بقلم :جان بول سارتر

العرض الأول على مسرح كلارا سنن

ترجمة: ايفيند جونسون

إخراج راجنار ليث

تصميم المجموعة: لارس اوستبري

الازياء : أنسوفي نيبيرج

تصميم الرقصات: كارل أولوف بيرج

الاضاءة : لينوس فلبوم

الصوت: مايكل بريشي وتوماس فلورهيد وتينا بولسون

الاقنعة: ماريا ليندستيدت

تمثيل الأدوار

الجارديان ليف : ليف أندريه

هوغو : أندرياس كوندلر

أولغا / بولا شترايشر : جيسيكا ليدبرج

جيسيكا : سارة سومرفيلد

لويس / كارسكي : روبرت بانزينبوك

بقعة : كريستوفر فرانسون

جورج :كريستيان هيلبورج

فيكتور شويفال و كاسبار سواهن

عصمان فارس مخرج وناقد مسرحي السويد