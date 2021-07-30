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تبدأ المسرحية بدعوة يلمار اكدال إلى حفل عشاء مع تاجر الجملة جرجيرس ويرلى للأثرياء والمسنين ، بمناسبة عودة نجل تاجر الجملة إلى المدينة مؤخرًا. يلمار صديق جرجيرس في شبابه جرجيرس يقول "فان يلمار هو صديقه الوحيد والافضل" ،لكن هجلمار يشعر بعدم الارتياح في الشركة. لقد اختبر أن تاجر الجملة ويرلى يعتبره ضيفًا غير مرغوب فيه, وأنه غير قادر على الارتقاء إلى مستوى الطبقة العليا التي يمثلها الضيوف الآخرون في الشركة. لم يكن هناك ما هو أفضل من أن والد يلمار المدمن على الكحول ، إكدال العجوز يظهر في المنزل في وسط الشركة. يتظاهر هجلمار بأنه لا يعرف والده ، ويغادر الشركة بعد ذلك بوقت قصير ، قبل أن تنتهي يتشاجر جرير مع والده ويترك المنزل للانتقال للعيش مع هجلمار وعائلته. تم تكليف جريجرس بمهمة واحدة ليعيش من أجلها. هو نفسه يعتقد أن كل الأكاذيب التي لا يعرفها هجلمار هي شيء يجب أن يعرفه. لذلك فإن وظيفته هي التأكد من أن هجلمار يعرف كل شيء لا يعرفه , عندما اكتشف يلمار أن هيدفيج قد لا تكون ابنته ، فإنه يكرهها ولا يريد أكثر من ذلك إنها تعتقد أنها إذا ضحت بصديقها فسوف يقع في حبها. غير هجلمار رأيه أخيرًا بعد محادثة مع جريجرس ، لكن عندما عاد تمكنت الابنة من الانتحار. أن مسرحية البطة البرية لم تأت الفكرة بسهولة الى ابسن , أثناء عملية الكتابة تميزت النرويج بالاضطرابات السياسية ، ومن منفاه الطوعي في روما شعر إبسن بالقلق من أن "قوة الشخصية الحميمة التي يمكن أن تغرقها البطة البرية في النقاش السياسي حول إدخال البرلمانية في النرويج . " بعد زيارة من قريبه الشاب كريستوفر باوس ، الذي كان حريصًا على سماعه من العائلة في سكاين ، أعلن إبسن في عام ١٨٨٤ أنه تم تجاوز حظر الكتابة وأنه "يكتب بكامل قوته". في عام ١٨٨٤ أكمل الدراما في جوسن ساب كما هو الحال في العديد من الأعمال الدرامية الأخرى لإبسن تستند الشخصيات إلى أفراد عائلته أو تحمل أسماءهم بدرجة أكبر أو أقل. يعتبر معظم علماء الأدب أن شخصية إكدال هي واحدة من أهم صور إبسن الأدبية لوالده كنود إبسن. كان إبسن قد صور الأب سابقًا في شخصيات "جون جينت" و "دانيال هجر" ، حيث كان حكم الابن على إسراف الأب قاسياً ومريراً. في شكل إكدال القديم ، من ناحية أخرى ينظر الشاعر إلى والده "كنود إبسن المفقود ، بنظرة تصالحية ورحيمة". كانت مسرحية البطة البرية على عكس المسرحتين الأخريين مكتوبة بعد وفاة كنود إبسن. وفقًا لجون نيجارد ، تمثل شخصية جريجرس ويرل روح عائلة باوس وتيلي مارك ، وهو موضوع يتكرر في العديد من مسرحيات إبسن ؛ يشير نيجارد إلى أن هويدال فيركيت ، حيث عاش ويرلى في عزلة لسنوات ، هو إشارة واضحة إلى تيلى مارك وخاصة هويدالس مو (كان جد إبسن بول كورنيليوسن باوس يمتلك كنيسة ستافى تم تسمية شخصية هيدفيج على اسم أخت إبسن هيدفيج ابسن وجدتهم هيدفيج كريستينا باوس . نموذج إبسن لـهيدفيج وخاصة مظهرها الخارجي ، كان فتاة تبلغ من العمر ١٣ عامًا التقى بها في جوسينساب مارثا كوبف مواليد ١٨٧٠ ، ابنة النحات جوزيف فون كوبف الذي عاش في روما. كتب إبسن في رسالة إلى ابنه سيجورد إبسن «النحات الألماني الأستاذ كوبف من روما ، لديه ابنة تبلغ من العمر ١٣ عامًا ، وهي أفضل نموذج لهيدفيج في مسرحيتي يمكنني أن أتمناه ؛ إنها جميلة ، ولها وجه وكينونة جادان وهي غِفْرَسِيج [الجشع] . هناك تمثال نصفي لمارثا كوبف من قبل زوجها اللاحق هوغو بيروالد. الموضوع الرئيسي للمسرحية يدور حول هذا السؤال: هل سيتحسن الناس إذا ظهرت حقائق غير سارة عن حياتهم؟ يسمح المؤلف لأشخاص مختلفين في المسرحية بتكوين آراء مختلفة حول هذا الموضوع يدافع الدكتور ريلينج عن أن الناس يشعرون بتحسن إذا نجوا من الحقيقة. يتحدث عن "كذبة الحياة" كدواء. يقول ريلينج في النهاية: "إذا أخذت كذبة الحياة من شخص عادي ، فإنك تأخذ السعادة منها على الفور"افترض إبسن مسبقًا أن المسرحية ستسبب صداعا للنقاد والمشاهدين ، وقد قطع شوطًا طويلاً في هذا الأمر. تتميز المسرحية بالغموض الذي يعطي مساحة كبيرة للتفسيرات المختلفة - ربما أكبر من أي مسرحية أخرى من أعمال إبسن. هذا جعل الآراء منقسمة للغاية ، بين النقاد والمهتمين بالمسرح ومن السمات الأخرى للمسرحية التي ساعدت على خلق الانقسام في الاستقبال كان المزيج الغريب من الكوميديا ​​والمأساة. تحتوي المسرحية على عناصر كوميدية واضحة ، بهدف تقديم شخصيات غير متعاطفة مع نقاط ضعف كبيرة ، والتي ستحقق أهدافها المريبة عند الموت والحياة. لكن المأساة تأخذ مكانها حيث يتم تصوير هيدفيج على أنها ضحية بريئة. الموت نحو النهاية يحدد إلى حد كبير الطبيعة المأساوية للمسرحية. أدى هذا المزيج الذي لم يتم استكشافه حتى الآن من نوعين مسرحيين راسخين بعض الجماهير والنقاد إلى وصف المسرحية بأنها "تغيير النوع لاختفاء - عن كذبة الحياة في كل منا من إخراج تومي بيرجرين ستبلغ هيدفيغ ١٣ عامًا وستعشق والدها هجالمار إكدال. مصور وحالم نادرًا يفعل ما يجب عليه - على الأقل حسب زوجته جينا. كانت عائلة هجلمار ثرية في يوم من الأيام ولكنها تعيش الآنفي ظل ظروف هزيلة نوعا ما. ومع ذلك ، فهم سعداء - ربما بمساعدة خيالهم. كيف يمكنك تكون مختلفة مع حفيف الغابة كله في العلية؟ ثم ظهر جريجرس ويرل ، صديق الشاب القديم لهجالمار. إنه رجل يحركه المطلق متطلبات الحقيقة ما الذي يعرفه هجلمار حقًا عن جينا؟ ومن الذي عقد الخيوط عندما أصبحت السيدة إكدال؟الآن يجب إزالة أكاذيب الحياة.البطة البرية هي قصة مثيرة ومأساوية تدور حول الخط الدقيق بين المُثُل العليا والقسوة الخالصة على مسرح مدينة ستوكهولم مسرح كلارا سنن الآن بدأنا نقترب ، كما يقول المخرج تومي بري كرين عندما يمر عبر السطورترتفع درجة الحرارة ، والانتقالات التي ستخطوها المجموعة في وقت لاحق من اليوم الأرضية السوداء للمرحلة الصافيةعاش المخرج تومي كرين مع مسرحية البطة البرية لفترة طويلة الآن خلف طاولة طعام عائلة إكدال ، يجلس مع نصوص وملاحظات وملاحظات فضفاضة أمام تومى على خشبة المسرح ، تجلسالفرقة بأكملها مع عمال المسرح رسام ديكور ومصمم إضاءة ومصور أوه ، أوه ، أوه ، الآن لا أجرؤ على قول أي شيء لك إنجفار لأنه سيكون هناك على الأرجح ٣٤ قطعة يجب أن تمر بها واصل. يبدو أنك في مأزق الآن يبتسم انجفار هيردوال وهو يجلس محاصرًا في أريكة العرض مع يوسيفين لونجمان وبيتر أندرسون ويوهان رابايوس ماري ، يجب أن تكوني قلقة أكثر من أن هجلمار يجب ألا يذهب. ضغط بشكل صحيح حول هناك عيد الميلاد تجيب ماري ريتشاردسون ، التي تلعب دور جينا إكدال زوجة هجلمار ووالدة هيدفيغ لكن علينا أن نخدش هذا المشهد أيضًا ، خاصة بداية "عيد الميلاد" الجهات الفاعلة مشحونة يبدو أن اتجاه تومي برجرين يطالب بالمصداقية المطلقة. وهذا صحيح مع ما قاله عن المسرحية سابقاً سعيد للتجديد ، ولكن قبل كل شيء أن أعمق إنه أمر لطيف للغاية عندما يميل يوهان إلى الأمام ويبكي ، يستمر تومي. ماذا تقول هناك؟التقيت في مدينة سكاين بالعديد من الذين يدينون جريجرس ويرل. لن يقولوا حتى أنه الشخصية الرئيسية في البطة البرية على الرغم من أنه لا يوجد شك بالنسبة لي في أن هذا هو الحال. لا؛ هناك رجل فظيع يقود هيدفيج للانتحار لن يدافعوا عنه! لكن أليس مشروع جريجرس لجلب الحقيقة إلى المجتمع جيدًا؟ ألا يحتاج العالم إلى مزيد من الانفتاح جوزفين؟ يتابع على الفور: لا تقف على قدميك في الحال. أمسك الخصر. ثم ، عندما كافح يوهان فضفاض وهو لا يستطيع المشي حقًا ولا يمكنك إيقافه بعد الآن ثم ترمي نفسك حول ننسى أن هيدفيج يقلب الكل عاش هنريك إبسن وكتب مسرحية البطة البرية عام١٨٨٤ اخرج تومي بيركرين حفل عودة هارولد بينتر الحائز على جائزة نوبل إلى الوطن في عام ٢٠٠٦ في ستوكهولم مسرح المدينة ، وقد سبق له أن أخرج ، rالخال فانيا سنة ٢٠٠٢ ساقه.أعمأوقفوه! هذا العنف مثل السجادة للمشهد القادم درجة الاستعجال! تومي تعامل مع النص بجدية

ومسرحية الشجاع سنة ٢٠٠٤ مسرحية الحارس ومسرحية في انتظار غودو ,واجه والدا هنريك

وقتًا عصيبًا. ذات مرة كان جد هنريك ، إكدال العجوز رجل أعمال وصيادًا ناجحًا الآن يصطاد الأرانب في غابة التظاهر في العلية الأسرة تمر بوقت عصيب. إنهم لا يرسمون الكثير في استوديو الصور بل يديرونه من المنزل. لكنهم سعداء جدا عندما يأتي صديق قديم للعائلة ويزورها ، يرى أن مهمته هي الكشف عن السر العظيم الذي لا يعرفه هنريك ووالديه عن بعضهما البعض. انفجرت فقاعة الأسرة.يخبرنا البطة البرية كيف ننقل مشاكلنا وأكاذيبنا إلى جيل بعد جيل. هل نتحرر من الحقيقة ، أم أننا لا نشعر بشكل أفضل بعدم معرفة أي شيء عن خيانات وأكاذيب أجدادنا؟يثير اقتباس ميلودي باركر لكلاسيكيات هنريك إبسن أسئلة حول الطبقة والجنس والبيئة. هنريك عالق في عالم يتصرف فيه الكبار مثل الأطفال ، في ثقافة أبوية ذات مطالب سامة للذكورة مسرحية البطة البرية حول شاب يدعى ضحية لكنه يرفض أن يكونالكلاسيكية الشهيرة البطة البرية لهنريك إبسن. في هذا الإصدار ، يتم التركيز بشكل أكبر على منظور الطفل في المأساة العائلية للمسرحية, ويستهدف العرض كل من جمهور الشباب والبالغين على الرغم من مرور مائة عام على وفاة الكاتب المسرحي النرويجي هنريك إبسن ، فإن مسرحيته البطة البرية لا تزال ذات صلة اليوم على الأقل العرض يدور حول هيدفيغ الذي على وشك أن يصبح بالغًا. تبلغ من العمر أربعة عشر عامًا والطفلة الوحيدة في الأسرة السعيدة والداها يحبونها ويحمونها بحنان وهي تحبهم ,ولكن عندما ينهار العالم لا تحصل هيدفيج على مكان في أزمة والديها تصبح لاعبة عاجزة في اللعبة. وعليها أن تستعيد حقها في حياتها وأن تستعيد حب والديها. ليس الأمر سهلاً مع الأب الذي يرضي نفسه وأم تحمل سرا غامضا ,مسرحية إبسن مكثفة وغنية الشخصيات مليئة بالعواطف المكبوتة ، المؤامرات المتداخلة مع العلاقات المعقدة بالأكاذيب والحقيقة ،ابتكر إبسن سلسلة من الشخصيات التي يمكن أن أطلق عليها "المثاليين": لدينا الكاهن براند ، الذي يريد أن يفعل الأشياء بشكل كامل وكامل - وليس مجزأة ومنقسمة لدينا الدكتور ستوكمان ، الذي يعتقد أن أقوى رجل في العالم هو الشخص الوحيد الذي يقف بمفرده. ولدينا جريجرس ويرل الذي يريد أن يكشف أكاذيب الحياة. المشترك بينهم جميعًا هو أنهم يعملون بشكل سيء. لماذا يتشدد إبسن مع المثاليين؟ أليس المثاليون الذين يحتاجهم العالم؟والحقيقة عندما يقدم ابسن البطة البرية الآن الإصدار الأول في العالم كدراما محكمة ، ث يكشف حقيقة علاقة جينا بوالده. وعند عودته إلى المنزل، كان هجلمار بمعزل عن زوجته وابنته. إنه يطالب بالتعامل مع جميع أعمال التصوير الفوتوغرافي المستقبلية بنفسه دون مساعدة من جينا. كما يطالب بإدارة الشؤون المالية للعائلة، وهو ما كانت تفعله جينا تقليديًا. تتوسل إليه جينا أن يعيد النظر مشيرًا إلى أنه مع كل وقته الذي يستغرقه لن يتمكن من العمل على اختراعه. وتُضيف هيدفيج أنه لن يكون لديه أيضًا الوقت لقضائه في الدور العلوي مع البط البري. شعر هجلمار بالمرارة بسبب أخبار جريجرز، لكنه شعر بشعور من الغضب تجاه الاقتراح واعترف بأنه يرغب في عصر عنق البطة. منغمسًا في مزاجه، يواجه هجلمار جينا بشأن علاقتها مع هوكون. تعترف بذلك لكنها تصر على أنها تحب هجلمار بشدة. وفي خضم الجدل، عاد جريجرس مندهشًا ليجد أن الزوجين لا يشعران بسعادة غامرة للعيش بدون مثل هذه الكذبة المعلقة فوق رؤوسهم. تصل السيدة سوربي برسالة إلى هيدفيج وأخبار أنها ستتزوج من هوكون تعلن الرسالة أن هوكون يدفع الى إكدال العجوز معاشًا تقاعديًا قدره ١٠٠ كرونة شهريًا حتى وفاته. عند وفاته سيتم تحويل البدل إلى هيدفيج لبقية حياتها. الأخبار تجعل هجلمار مقرفًا أكثر، ويتضح له أن هيدفيج قد تكون طفلة هوكون. لم يعد يحتمل رؤية هيدفيغ ويترك المنزل ليشرب مع مولفيك وريلنج. يحاول جريجرس تهدئة هيدفيج الذهوله من خلال اقتراح التضحية بالبط البري من أجل سعادة والدها. تسعى هيدفيج بشدة لاستعادة حب والدها وتوافق على أن يُطلق جدها النار على البطة في الصباح. وفي اليوم التالي، وصل ريلينج ليخبر الأسرة أن هجلمار بقي معه. إنه منزعج مما فعله جريجرس ويكشف أنه منذ فترة طويلة زرع فكرة الاختراع مع هجلمار “كذبة حياة” لمنعه من الاستسلام لليأس. يتجادل الزوجان بينما يعود هجلمار لجمع المواد الخاصة به للعمل على الاختراع. إنه غارق في عدد التفاصيل التي ينطوي عليها الخروج من الشقة. تشعر هيدفيج بسعادة غامرة لرؤيته، لكن هجلمار يطالب “التحرر من الدخلاء” بينما يفكر في خطوته التالية. يتذكر هيدفيغ بعد سحقها البطة البرية ويذهب إلى الدور العلوي بمسدس. وبعد سماع طلقة، تفترض العائلة أن إكدال العجوز يصطاد في الدور العلوي، لكن جريجرس يعلم أنه أطلق النار على البطة البرية من أجل هيدفيج. يشرح التضحية لهجلمار الذي تأثر بعمق عندما خرج إكدال العجوز من غرفته، أدركت الأسرة أنه لم يكن بإمكانه إطلاق النار في الدور العلوي. يندفعون لرؤية هيدفيج على الأرض. لا أحد يستطيع العثور على جرح وعلى ريلينج أن يفحص الفتاة. وجد أن الطلقة اخترقت عظامها وتوفيت على الفور. نظرًا لحروق المسحوق على قميصها، قرر أنها أطلقت النار على نفسها. يتوسل هجلمار لها أن تعيش مرة أخرى حتى ترى مدى حبه لها. تنتهي المسرحية بجدل ريلينج وجريجرس مرة أخرى. يصر جريجرس على أن هيدفيج لم تموت عبثًا، لأن انتحارها أطلق العنان لعظمة داخل هجلمار. يسخر ريلينج من الفكرة ويصر على أن هجلمار سيكون مخمورًا في غضون عام ،مسرحية البطة البرية هي مسرحية في خمسة أعمال لهنريك إبسن، نُشرت باسم “فيلداندن” وأنتجت في العام التالي الشخصيات في مسرحية البطة البرية: هوكون ويرل: تاجر جملة. جريجرس ويرل: ابنه إكدال العجوز: الشريك التجاري السابق لـ هوكون ويرل هجلمار اكدال: ابن العجوز اكدال، مصور. جينا إكدال: زوجته. هيدفيج السيد فلور: ضيف العشاء. ملخص مسرحية البطة البرية جريجرس ويرل، الذي يضطر لقول الحقيقة بأي ثمن، يكشف لعائلة إكدال بعض المعلومات غير المطلوبة حول ماضي كل فرد من أفراد الأسرة المعرفة تدمر أوهامهم وحياتهم الأسرية. كآخر عمل مدمر، تقتل هيفديج، ابنة إكدال المراهقة نفسها بعد أن أبلغ جريجرس ويرل الأسرة بأنها قد تكون الابنة غير الشرعية لرجل آخر غير والدها الحبيب. شرح مسرحية البطة البرية يبدأ الفصل الأول بحفل عشاء يستضيفه هوكون ويرل تاجر وصناعي ثري. حضر التجمّع ابنه جريجرس ويرل الذي عاد لتوه إلى منزل والده بعد منفاه الاختياري. وهناك يعرف مصير زميله السابق هجلمار إكدال تزوج هجلمار من جينا، وهي خادمة شابة في أسرة ويرل. كان ويرل الأكبر قد رتب المباراة من خلال تزويد هجلمار بمنزل ومهنة كمصور جريجرس الذي ماتت والدته معتقدة أن جينا وهوكون قد أقاموا علاقة غرامية، يغضب من فكرة أن صديقه القديم يعيش حياة مبنية على كذبة. الأعمال الأربعة المتبقية تجري في شقق هجلمار إكدال. في البداية يبدو أن عائلة إكدال تعيش حياة منزلية مريحة. يكسب والد هجلمار لقمة العيش من القيام بأعمال نسخ غريبة ويرل. يدير هجلمار استوديو تصوير من الشقة تساعده جينا في إدارة الأعمال بالإضافة إلى تدبير المنزل. كلاهما شغوف على ابنتهما هيدفيج. يسافر جريجرس مباشرة إلى منزلهم من الحفلة. وأثناء التعرف على العائلة اعترف هجلمار أن هيدفيج هي أعظم فرحه وأكبر حزنه لأنها تفقد بصرها ببطء. تكشف العائلة بفارغ الصبر عن دور علوي في الشقة حيث يحتفظون بالحيوانات المختلفة مثل الأرانب والحمام. الأكثر قيمة هي البطة البرية التي أنقذوها. أصيبت البطة من قبل ويرل الذي ضعف بصره أيضًا. لقد أدت تسديدته إلى الجناحين للبطة التي غاصت في قاع البحيرة لتغرق نفسها بالتشبث بالأعشاب البحرية. استعادها كلب ويرل، وعلى الرغم من جروحها من الطلقة وأسنان الكلب، إلا أن عائلة إكدال قد أعادت البطة إلى حالة صحية جيدة. قرر جريجرس استئجار الغرفة الاحتياطية في الشقة. في اليوم التالي بدأ يدرك أن هناك أكاذيب معلقة فوق إكدال أكثر من علاقة جينا بوالده. أثناء حديثها مع هيدفيج، أوضحت أن هجلمار يبعدها عن المدرسة بسبب بصرها، لكن ليس لديه وقت لتعليمها، تاركًا الفتاة لتهرب إلى عوالم خيالية من خلال الصور التي تراها في الكتب. أثناء محادثتهم، يسمع جريجرس طلقات في العلية، وتوضح العائلة أن إكدال العجوز يسلي نفسه عن طريق صيد الأرانب والطيور في الدور العلوي، وغالبًا ما يشارك هجلمار في عمليات الصيد يساعد هذا النشاط إكدال العجوز على التمسك بحياته السابقة كصياد عظيم يتحدث هجلمار أيضًا عن “اختراعه العظيم” الذي لم يحدده أبدًا. إنه مرتبط بالتصوير الفوتوغرافي، وهو متأكد من أنه سيمكّنه من سداد ديونه لـ ويرل وفي النهاية جعل نفسه وعائلته مستقلين تمامًا. من أجل العمل على اختراعه غالبًا ما يحتاج إلى الاستلقاء على الأريكة والتفكير في الأمر. وخلال مأدبة غداء مع ريلينج ومولفيك أصدقاء جريجرس وهجلمار، وصل هاكون لمحاولة إقناع جريجرس بالعودة إلى المنزل. يصر جريجرس على أنه لا يستطيع العودة وأنه سيقول لهجلمار الحقيقة. هوكون متأكد من أن هجلمار لن يكون ممتنًا لتدخل جريجرس. بعد مغادرته طلب جريجرس من هجلمار أن يرافقه في نزهة، حيث يكشف حقيقة علاقة جينا بوالده. وعند عودته إلى المنزل كان هجلمار بمعزل عن زوجته وابنته. إنه يطالب بالتعامل مع جميع أعمال التصوير الفوتوغرافي المستقبلية بنفسه دون مساعدة من جينا. كما يطالب بإدارة الشؤون المالية للعائلة، وهو ما كانت تفعله جينا تقليديًا. تتوسل إليه جينا أن يعيد النظر مشيرًا إلى أنه مع كل وقته الذي يستغرقه لن يتمكن من العمل على اختراعه. وتُضيف هيدفيج أنه لن يكون لديه أيضًا الوقت لقضائه في الدور العلوي مع البط البري. شعر هجلمار بالمرارة بسبب أخبار جريجرز، لكنه شعر بشعور من الغضب تجاه الاقتراح واعترف بأنه يرغب في عصر عنق البطة منغمسًا في مزاجه يواجه هجلمار جينا بشأن علاقتها مع هوكون. تعترف بذلك لكنها تصر على أنها تحب هجلمار بشدة. وفي خضم الجدل، عاد جريجرس مندهشًا ليجد أن الزوجين لا يشعران بسعادة غامرة للعيش بدون مثل هذه الكذبة المعلقة فوق رؤوسهم. الأخبار تجعل هجلمار مقرفًا أكثر، ويتضح له أن هيدفيج قد تكون طفلة هوكون. لم يعد يحتمل رؤية هيدفيغ ويترك المنزل ليشرب مع مولفيك وريلنج يحاول جريجرس تهدئة هيدفيج من خلال اقتراح التضحية بالبط البري من أجل سعادة والدها. تسعى هيدفيج بشدة لاستعادة حب والدها وتوافق على أن يُطلق جدها النار على البطة في الصباح. وفي اليوم التالي، وصل ريلينج ليخبر الأسرة أن هجلمار بقي معه. إنه منزعج مما فعله جريجرس، ويكشف أنه منذ فترة طويلة زرع فكرة الاختراع مع هجلمار “كذبة حياة” لمنعه من الاستسلام لليأس. يتجادل الزوجان بينما يعود هجلمار لجمع المواد الخاصة به للعمل على الاختراع. إنه غارق في عدد التفاصيل التي ينطوي عليها الخروج من الشقة. لكن هجلمار يطالبه “التحرر من الدخلاء” بينما يفكر في خطوته التالية

مسرحية البطة البرية عرضت قبل جائحة كورونا ،وقد شاهدت العديد من عروض هذه المسرحية في كل مسارح السويد برؤيا اخراجية مختلفة

مسرحية البطة البرية

العرض على مسرح كلارا سنن

ترجمة: ارنى تورن كفيست

الإخراج والسينوغرافيا تومي برجرين

الا زياء : سفين هارالدسون

صانع الدمى: ارنى هوكساندر

الاضاءة : اولريكا ليل ستيرنا

الصوت: مايكل بريشي ، سيسيليا كلوجمان وهاكان أوسلوند

الاقنعة : أولريكا ريتر

تمثيل الادوار

يوهان رابايوس

ماري ريتشاردسون

بيتر .. بيتر أندرسون

جوزفين ليونغمان

إنجفار هيردوال

ستين لونجرين

أوديل نونيس

نيكلاس فالك

اولا

اوكى لوندكفيست

روبرت بانزينبوك

عصمان فارس مخرج وناقد مسرحي السويد