1
في هذا العصر النتن
عصر الظلمات والفتن
من هم أشد كيداً
كيد النساء
أم كيد الأخوة الأشقاء
أيهما من صنع الإنسان
داء الكورونا
أم فيروس جدري القردة
أيهما الأسوأ
العربي الخائن
أم المسلم المنافق
أيهما الأفظع
الغرب الإرهابي الصهيوني
أم الشرق الاستبدادي الدكتاتوري
من هم أشد كفراً وطغياناً
عرب الأمس أم عرب اليوم
أيهما أكثر خساسة
لص بملابس واعظ
أم راعي غنم بفروة ذئب
من هم أرعن وأرذل وأحقر
الصهاينة أم النازيون؟
2
من هو الغبي هنا
الرئيس الأوحد الذي حصل على 99.99 من الأصوات الانتخابية
أم الناخب الساذج الذي اقتنع بالنتائج الرئاسية؟
3
من هو أول طيار عربي
حلق في سماء "إسرائيل"
الجواب: طائر الفينيق
4
هل تعلم أنَّ الخيانة
قد تزيد من خطر الإصابة بالخرف
وتحرض على نشر الفتن وإلهاء الجماهير
والقتل والتنكيل والتشريد
5
مجرم حرب الإبادة الجماعية
الذي صفق له بحفاوة بالغة
أعضاء الكونغرس
ما هم إلا شركاء في جرائم ضد الإنسانية
6
لنذهب سوياً
ونبصق في وجوه المرتزقة
وإدخالهم في قوقعة الحلزون
ونأخذ ثأرنا من عديمي الفائدة
7
عذراً غزة
الجيوش العربية المطلوبة
غير موجودة
لقد أحيلت على التقاعد
بسبب الإحباط العسكري
وجنرالاتهم وقادتهم
مصابون بانفصام في الشخصية
فهي غير متوفرة حالياً
إلا بعد انتهاء حرب الإبادة الجماعية
8
كلما توخينا الحذر
زلت أقدامنا وتاهت بين الحفر
9
عصفور حمل عشه
ولجأ إلى الجانب الآخر
ولم يفكر يوماً في الهروب
يكفي أن تسلق فرع شجرة
في غابة مهجورة
يتجمع فيها الصيادون
10
براغيث الأمم المتحدة
وأفاعي المجتمع الدولي
توأمان سياميان
لا ينفصلان
11
احدودبت ظهور الجنرالات
من فرط النياشين والقلادات
والأوسمة والميداليات
غير المستحقة
يا ترى هل نالوها بقصف الذباب
في قيلولاتهم السرمدية
أم التقطوها
من قاع القمامات؟
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