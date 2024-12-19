"إلى قمر وطني الضائع في الظلماء بكلِّ شجاه وأساه ومناه"
حين أهيمُ في جنحِ الليل
حاملاً مشكاتي معي
أختلسُ السمع هنا وهناك
أمشي وئيداً وئيداً
باحثاً عن حبيبتي الضائعة
في ركامِ الأغاني
في عصف الذكرى المعرِّشة على الرأس
في هدأة النائمين
في يقظة العسسِ
وحين أعود يائساً إلى كهفي
أتوسل بحفيف الأشجار
وصفير الرياح
أن يجالساني وأنا أتلو صلاتي
وأشعل مبخرتي
حتى تَصّاعد تراتيلي مع أذرع الدخان
ميممةً وجهَها صوب السماء
فأنا رهين وحدتي
هذه الشموع أوشكت أن تخبو
ولا أدري أين "قمري الضائع"
لم تبقَ سوى هذه المشكاة في يدي
أنير بها طريقي
أخيف أعدائي الذئاب
أسترجعُ وجه حبيبتي الغائب
في مرايا الألقِ الذي يتراءى أمامي
هي سلواي في طريقي الأدهم
دليلي في التيه
قبضتي وسلاحي
هي صورةُ الله في قلبي
شريكتي في وحدتي
سميرتي في تهيامي
مؤنستي في الظلماء
محدِّثتي في الوحشة
دفْئي في أربعينية "القرّ"
موقدي حين يعصفُ بي الجوع
أغنيتي في أزيز مصباحها
ضيُّ عيوني في القفر
واحتي في وعثاء السفر
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ما أنتَ يا قمري الضائع
جُلتُ في حرير الإله
لم يكن ملمسه ناعماً
كراحةِ يديك
افترشتُ عشبَ السماوات
لم يكن رطباً ندِيّاً كشفاهك
امتهنت شدو البلابل
لم يكن رخيماً كصوتك
أصغيتُ لكركراتِ حفيدتي
لم تكن دافقةً كقلبك
نهلت من كوثر الجِنان
لم يكن هانئاً ريّاناً كعذوبتك
تسكعتُ في دهاليز الوحشة
في أقبية الخوف
في ظلمة الليل الحالكِ
لم تكن مريرةً كفراقك
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أتعبَني الترحال
مشكاتي ذبلَ زيتُها
ياخالقي، ربّي الكبير
أدعوك بقلبٍ ينصعُ طاعةً
إن كان قمري الضائع في السماء
أنزلْه بسلالمِ عطفك
وإن كان في تخوم الأرض
أو باطنها البعيدة المنال
أخرجْهُ بمعولِ قوتك
وإن كان بعيداً يصعبُ لقاؤه
فقرِّبْهُ إليّ بجناحي أطيارك
وإن كان حراماً عليّ
فطهّرْه بماء وضوئك
واجعلهُ حليلي
وضجيع مهجعي
يا خالقي
لِمَ تصمُّ أذنيك عن دعواتي
أوجعني الهوى
شُلّت قدماي من السير بلا هدى
لمْ يبقَ إلاّ التعلق بأطرافِ حبالك
وقرع بابك الذي أغلقتهُ بوجهي
نذراً حززتُ في رقبتي
سأمتطي طاعتك
وألْجأُ إلى ملكوتك ذليلاً باكياً
أتضرعُ شاكياً ألاّ تطردني
من باحتك
وتفرشُ لي بساط عفوِك
لأني العاشقُ النزق
فأنا لا أطلبُ المحال
ما جئتُ إلى حياضِك
لولا عطشي وشوقي لقمري الضائع
فاجعل هزيع ليلي صباحاً
وحَسَكي ورداً ، خزامى
وزفرتي شميماً فوّاحاً
ودعْ فردوسي المفقود
يحطُّ رحاله بقربي
ألسْتَ السميعَ المجيب؟
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