ضياء العزاوي، أيقونة الفن العربي الحديث، يُتوج بجائزة "نوابغ العرب" لعام 2024، تكريمًا لمسيرة فنية استثنائية امتدت لعقود، مزج فيها التراث بحداثة متجددة. بأعماله التي عبرت القارات، أصبح صوتًا نابضًا بالهوية والإنسانية.
إيلاف من دبي: في لحظة تقدير لإبداع استثنائي، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن فوز الفنان العراقي ضياء العزاوي بجائزة "نوابغ العرب" لعام 2024 في فئة الأدب والفنون.
هذا الإعلان، الذي جاء في تغريدة عبر منصة "إكس"، لم يكن مجرد تهنئة بفوز فردي، بل إشادة بمسيرة فنية تجاوزت النطاق المحلي لتصبح رمزًا عالميًا يعبر عن الهوية العربية.
نهنىء الفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الأدب والفنون، الفنان ضياء العزاوي من العراق، حيث استلهم تراث بلاد الرافدين ليقدّم العديد من الأعمال الفنية التي عُرضت في أبرز متاحف ومعارض العالم، وتناولت أعماله قضايا إنسانية عربية، ودمجت بين الخط والشعر والتراث بأسلوب فني معاصر...— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 19, 2024
نبارك… pic.twitter.com/YQs4ua9PcZ
جاءت الجائزة تكريمًا لمسيرة طويلة امتدت لأكثر من خمسة عقود، نجح خلالها العزاوي في المزج بين التراث الثقافي العريق لبلاد الرافدين وبين الأساليب الفنية الحديثة، ليصبح أحد أبرز أعلام الفن التشكيلي العربي.
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ضياء العزاوي: ولادة فنان في قلب الحضارة
لم يتوقف العزاوي عند دراسة التاريخ، بل تعمق في دراسة الفنون الجميلة في معهد الفنون في بغداد، حيث بدأ بصياغة رؤيته الفنية التي تدمج بين الخط العربي والنحت والرسم.
في عام 1969، أسس حركة "الرؤية الجديدة" في بغداد، وهي حركة فنية كانت من أبرز الحركات الحداثية في العالم العربي، وركزت على إعادة تعريف العلاقة بين التراث الفني التقليدي والتجريب الحديث.
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"نوابغ العرب": احتفاء بالعقول العربية
#فيديو| لحظة إبلاغ محمد القرقاوي الفنان العراقي ضياء العزّاوي بفوزه بـ«نوابغ العرب»https://t.co/RA7lllSXqh#صحيفة_الخليج pic.twitter.com/TFVPILWJ9r— صحيفة الخليج (@alkhaleej) December 19, 2024
ضياء العزاوي لم يكن مجرد فنان تشكيلي، بل هو مؤرخ بصري يروي حكايات العرب من خلال خطوط وألوان وأشكال. أعماله تجاوزت الجغرافيا لتصبح جسراً بين الثقافات، تحمل رسالة مفادها أن الفن العربي ليس فقط انعكاسًا للهوية، بل وسيلة للتواصل مع العالم بأسره.
مع فوزه بجائزة "نوابغ العرب"، يتوج العزاوي مسيرة استثنائية أثرت الفن العربي الحديث وأكدت قدرة الإبداع العربي على تحقيق العالمية. هذا التكريم ليس فقط احتفاءً بفنان فرد، بل هو احتفاء بجيل كامل من المبدعين العرب الذين يحملون مشاعل التغيير والإلهام.
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