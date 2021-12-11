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استقبلت بغداد فعاليات معرض العراق للكتاب في دورته الثانية، الذي تقيمه مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون للمدة (٨ - ١٨) كانون الأول ٢٠٢١، بالتعاون مع جمعية الناشرين والكتبيين، في تظاهرة تجتذب محبّي الثقافة والقراءة والإبداع، وسيكون للاتحاد دور كبير في رفد المعرض بالطاقات الجمالية، والرؤى النيّرة، إذ سيقيم الاتحاد مؤتمراً لمنبر العقل على مدى ثلاثة أيام من المعرض (٩ - ١١) كانون الأول ٢٠٢١، وسيحمل المؤتمر عنوان (العنف والمقدّس) يشارك به ما يزيد عن عشرة باحثين بأفكارهم البكر، وبحوثهم الخاصة بالمؤتمر.

كما سيعقد الاتحاد بالتزامن مع معرض الكتاب مهرجان الجواهري/ الدورة الرابعة عشرة للأيام (١٦ - ١٨) كانون الأول ٢٠٢١، وستحمل الدورة اسم الشاعرة الرائدة لميعة عباس عمارة، في تناغم زاهر مع دورة المعرض التي ستكون مخصصة باسم غائب طعمة فرمان، ليجلس رموز الثقافة العراقية (الجواهري، لميعة، غائب) في معرضهم لاستقبال الزوّار من مدن الوطن كافة.

يذكر أن مهرجان الجواهري، هو التظاهرة الشعرية الأكبر في العاصمة، إذ تتم دعوة ما يقارب ٢٠٠ شخصية ثقافية من العراق، لإنشاد الشعر، وقراءة البحوث النقدية، فضلاً عن الفعاليات الفنية المرافقة من سينما ومسرح وتشكيل وموسيقى وأزياء، وستحتضن أرض المعرض فعاليات المهرجان كلها، لتمتزج الفعاليات بوهج أصيل مثمر.

سيختتم مهرجان الجواهري مع المعرض العراق للكتاب في حفل مهيب مساء ١٨ كانون الأول، وسط قراءات شعرية مميزة، وفعاليات فنية مؤثرة، لتُضاء ليالي بغداد بأقمار مشرقة تليق بحضارة العراق، ومداد تراث العاصمة المزدهرة بجمالها.