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كان عليكَ قبل أن تشتري لها وردة أن تتوقع ذلك،

إنّه شهر الثلج

وأنا أرقبكما

معاً تتجمدان

أنتَ وغصنها،

وهي ربما الان

يغازل فمها قدح (الكبجينو ) الدافئ

وتغرق في طيات روب الصوف

الأبواب المغلقة تحدّق في غباء سترتكَ القطنية

وتهز رأسها متعجبة؛

وحدها الشجرة

تنحني للريح

متوسلة أن تكون حنوناً هذه الليلة

كي لا تتيبس عظامكَ

مثل أغصانها

لا عليكَ الجميع يُخطأ

هو فعلها أيضاً

تجاهلَ نصيحتي

قبلْ الورقةَ وأبعثها"

القبلةُ احنُّ من الكلمات

إذا ما نويتَ أن تكتبَ لي رسالةَ حبّ"

ها هي العصور تتوالى

الكواكب تتلاشي

والأرض تتناقص من أطرافها

ولم ألمح بعد

ظلاً لسيارة ساعي البريد؛