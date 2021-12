قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

لوس انجليس: أعربت البطلات الثلاث لمسلسل "And Just Like That"، أحدث مواسم مسلسل "Sex and the City"، عن دعمهن النساء اللواتي اتهمن زميلهنّ كريس نوث (صاحب دور "مستر بيغ" الشهير) بالاغتصاب وارتكاب اعتداءات جنسية، في أول تعليق للممثلات على الموضوع.

وأكدت الممثلات سارة جيسيكا باركر وسينتيا نيكسون وكريستين ديفيس في بيان مقتضب نشرنه مساء الإثنين عبر الشبكات الاجتماعية أنهن يشعرن "بحزن عميق جرّاء الاتهامات الموجهة إلى كريس نوث".

وأضفن "نحن ندعم النساء اللواتي ظهرن وروين تجاربهن المؤلمة. نعلم أن (هذه الخطوة) في بالغ الصعوبة ونحييهن على ذلك".

نشرت "ذي هوليوود ريبورتر" في 16 ديسمبر الجاري شهادتي امرأتين اتهمتا نوث بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وزعمت إحدى السيدتين أنّ نوث البالغ اليوم 67 عاماً اغتصبها في منزله في وست هوليوود عام 2004 بعد أن زارته لتعيد له كتاباً أعاره لها عندما تقابلا في مسبح المبنى.

أما السيدة الأخرى، فقالت إنّها كانت على موعد مع نوث في نيويورك عام 2015 عندما دعاها بعد ذلك إلى منزله حيث تقول إنه اعتدى عليها.

ونقلت صحيفة "ديبلي بيست" لاحقاً عن امرأة ثالثة قولها إنها تعرضت لاعتداء جنسي من نورث عام 2010.

ونفى نوث الاتهامات قطعياً قائلاً إن العلاقات التي جمعته بالامرأتين عامي 2004 و2015 كانت بالتراضي.

وقال نوث "من الصعب عدم التشكيك في توقيت نشر هذه القصص"، مضيفاً "لا أعرف تحديداً سبب ظهورها الآن، لكن ما أعرفه هو أنني لم أعتد على هاتين السيدتين".

وأوضحت السيدتان لـ"ذي هوليوود ريبورتر" أنّ الإعلان الترويجي للمسلسل عبر قناة HBO "أيقظ ذكريات موجعة".

وظهر نوث أخيراً في الحلقة الأولى من "And Just Like That" وفيها تموت الشخصية التي يؤديها بعد نوبة قلبية إثر ممارسته الرياضة على دراجة منزلية من ماركة "بيلوتون".