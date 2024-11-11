إيلاف من القاهرة: ألقى الأمن المصري القبض على شريف أبو العينين الشهير بـ"شريف الطلياني" وهو أول مصري يحترف تمثيل الأفلام الإباحية، وتم القاء القبض عليه في مطار سفنكس الدولي لدى عودته من روما الأحد.

وجاءت خطوة القبض على شريف طلياني لتثير موجة من التساؤلات عبر منصات السوشيال ميديا، ما بين مؤيد لهذه الخطوة، وآخر يبدي دهشته من طبيعة الاتهام الموجه للممثل الإباحي، فهو يعيش خارج مصر، إلا أن القانون في هذه الحالة تم تطبيقه عليه لأنه يحمل الجنسية المصرية، والاتهام هو نشر الفسق والفجور.

كما طرح البعض تساؤلات تتعلق بتقديم بلاغات من بعض الأشخاص للقبض عليه، أم أن الأمن المصري قام بهذه الخطوة بناء على معلومات لديه، مما جعله على قوائم الترقب والوصول إلى مصر، ليتم القبض عليه فور وصوله إلى مصر، وتحديداً في مطار سفنكس الدولي.

من هو شريف طلياني؟

شريف طلياني، هو شاب مصري يبلغ 30 عاماً، وقرر السفر إلى الخارج بعد أن فشل في الحصول على فرصة للعمل في مجال الإعلام في مصر، وفي لقاء تلفزيوني سابق معه بالخارج، كشف شريف طلياني أسباب عمله بمجال تمثيل الأفلام الإباحية، وكيف واجه الانتقادات الواسعة والتعايش مع كونه مسلم وعربي ويحترف العمل في هذه المهنة.

وقال طلياني إنه يدعى شريف أبو العينين، ولا يحب ذكر اسمه كاملًا حتى لا يكتشف هويته، مؤكدا أنه مسلم الديانة وجده يدعى محمد.

وأضاف أن الده مصري ووالدته إيطالية، وحاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة حلوان ودبلوم اقتصاد عالمي وعلاقات دولية من جامعة عين شمس.

وتابع أنه قبل دخوله إلى مجال التمثيل بالأفلام الإباحية كان يعمل في مصر بمجال التسويق والمبيعات، وبأكثر من فندق وشركة سياحية، وقبل سنوات عدة قرر المغادرة إلى إيطاليا.

تهديدات بالقتل عبر السوشيال ميديا

وادعى شريف أنه تعرض للكثير من التهديدات عن طريق رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي تستبيح دمه، كما تعرض لتهديدات بالقتل والتعرض له ولأسرته.

قال شريف إن فكرة العمل بمجال الأفلام الإباحية خطرت على عقله عندما شعر بالفشل في مصر بعد تخرجه من الجامعة بتقدير مقبول، وبعد التخرج بعدة أيام، توجه لإحدى القنوات الفضائية للتقدم لوظيفة مذيع، ولكنه فشل في الاختبارات وتعرض للسخرية، وقبل له "هل تعتقد أنك نجم؟"، ويبدو أن هذا الموقف دفعه للبحث عن الشهرة، ومن هنا قرر الاتجاه إلى العمل في تمثيل الأفلام الإباحية.



