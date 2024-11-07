إيلاف من لندن: أعلنت السلطات الأرجنتينية اعتقال ثلاثة أشخاص وتوجيه اتهامات لهم فيما يتعلق بوفاة نجم فرقة "ون دايركشن" الغنائية ليام باين في 16 تشرين الأول (أكتوبر).

وقال مكتب المدعي العام الجنائي والإصلاحي الوطني في الأرجنتين في بيان صحفي الخميس إن المشتبه بهم متهمون بالتخلي عن شخص قتل نفسه، بالإضافة إلى توفير وتسهيل المخدرات، ولم تعلن السلطات عن أسماء المشتبه بهم.

وكان نجم فرقة ون دايركشن One Direction قد لقي مصرعه بعد سقوطه من شرفة فندق في الطابق الثالث في بوينس آيرس، وبحسب البيان، فإن "باين لم يكن واعيا تماما أو كان يعاني من حالة ملحوظة من انخفاض الوعي أو فقدانه في وقت السقوط".

وبعد سقوط باين من الشرفة ووفاته، "تم اكتشاف سلوك غير مشروع تم من خلاله توجيه الاتهام إلى ثلاثة أشخاص بارتكاب هذه الجرائم"، بحسب البيان.

وأفاد البيان أن السلطات نفذت 9 مداهمات هذا الأسبوع، وأحد المشتبه بهم هو "الشخص الذي كان يرافق الفنان بشكل يومي أثناء إقامته في مدينة بوينس آيرس"، والمشتبه به الثاني هو موظف في الفندق متهم بتزويد باين بالكوكايين، والثالث هو "مورد مخدرات" مزعوم.

وبحسب البيان، حاول المدعون العامون " فقد تم إعادة التحقيق في كل ما حدث خلال الأيام التي أقام فيها باين في فندق "كازا سور" في شارع كوستاريكا" في بوينس آيرس بين 13 و16 تشرين الأول (أكتوبر).

وقال ممثلو الادعاء في البيان إن "إيذاء النفس بأي شكل من الأشكال و/أو التدخل الجسدي من قبل أطراف ثالثة تم استبعادهما" كعوامل مساهمة في وفاته.

وجاء في البيان الصادر عن السلطات في الأرجنتين أنه في اللحظات التي سبقت وفاته وخلال آخر 72 ساعة على الأقل من حياته، كان باين "يتعاطى كميات كبيرة من الكحول والكوكايين ومضادات الاكتئاب الموصوفة طبياً في جسمه".

