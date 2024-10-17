إيلاف من بوينس آيرس (الأرجنتنن): قالت الشرطة الأرجنتينية إن ليام باين مغني فرقة ون دايركشن One Direction ألقى بنفسه من شرفة في فندق CasaSur Palermo في بوينس آيرس، وأكدت السلطات المحلية لمجلة بيبول أن ليام باين "قفز من شرفة" غرفته بالفندق قبل وفاته، ومن المرجح أنه كان تحت تأثير الكحوليات والمخدرات.

هذا ما قاله أيضاً بابلو بوليسيتشيو، مدير الاتصالات بوزارة الأمن في بوينس آيرس، لوكالة أسوشيتد برس في أعقاب وفاة باين.

وتم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث بعد وقت قصير من الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، وقيل إن باين توفي بعد ذلك بوقت قصير.

وفي تعليقات مترجمة من الإسبانية، قال ألبرتو كريسنتي (رئيس نظام خدمات الطوارئ الطبية العامة في بوينس آيرس)، إن باين عانى من "كسر في الجمجمة" بعد السقوط، بحسب قناة الأخبار الأرجنتينية TN .

وقالت الشرطة المحلية لمجلة بيبول إن التحقيق جار حاليا لتحديد الظروف المحيطة بالمأساة، مضيفة أنه سيتم إجراء تشريح للجثة.

وبحسب مكالمة هاتفية على الرقم 911 ترجمتها وسائل إعلام، بما في ذلك سكاي نيوز وبي بي سي ، فقد أبلغ كبير موظفي الاستقبال في الفندق الشرطة بعد أن أصبح قلقًا بشأن سلوك باين.

وبحسب نص مترجم من صحيفة لا ناسيون ، قال العامل إن المغني البريطاني كان في حالة سُكر وافترض أنه كان "تحت تأثير الكحول والمخدرات"، ولم يُذكر اسم باين طوال المكالمة.

وذكر العامل أن حياة (الضيف نزيل الفندق) قد تكون "في خطر" لأنه كان "في غرفة بها شرفة"، وأضاف المدير - الذي قال إن اسمه "إستيبان" - بحسب الصحيفة: "نخشى أن يكون قد فعل شيئًا يهدد حياته".

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن العامل قال إن باين كان "يُخرب الغرفة بأكملها" قبل وفاته.

ترك باين ابنه بير غراي البالغ من العمر 7 سنوات ، والذي أنجبه من زوجته السابقة، مغنية فرقة Girls Aloud شيريل كول .