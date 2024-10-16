إيلاف من جدة: يشارك فيلم الرسوم المتحركة السعودي التجريبي "بين البينين" للمخرجة إيثار باعامر في الدورة الخامسة عشرة من مهرجان سينما وثقافة الشرق الأوسط المعاصرة، الذي يُقام بين 15 و20 تشرين الأول (أكتوبر)، حيث سيعرض للمرة الأولى في أوروبا، ما يفتح آفاقاً جديدة لهذا العمل الفني الفريد.



المخرجة السعودية إيثار باعامر



الفيلم، الذي تولت إيثار باعامر كتابته وإخراجه وتحريره، يحكي قصة شابة في العشرينيات من عمرها تعيش في خضم ضغوط اجتماعية، وتبحث عن ذاتها في رحلة بين الواقع والخيال. تزداد الحدود بين ما هو حقيقي وما هو وهمي تلاشيًا مع كل خطوة تخطوها البطلة نحو اكتشاف هويتها. برغم العوائق التي تواجهها، تدفعها رحلتها الداخلية للبحث عن الحقيقة الذاتية، مما يجعل الفيلم يحمل أبعاداً إنسانية عميقة.



كان العرض الأول للفيلم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، حيث حظي بتفاعل كبير، ثم تابع مسيرته ليشارك في الدورة العاشرة من مهرجان أفلام السعودية في أيار (مايو) الماضي، وواصل رحلته بالمنافسة في مهرجان طرابلس للأفلام في لبنان الشهر الماضي.



إيثار باعامر، التي نالت درجة الماجستير في الفنون الجميلة وتصميم الرسوم المتحركة من معهد "برات" في نيويورك، تعبر من خلال أعمالها عن رؤيتها الخاصة، التي تسعى من خلالها لدمج تراثها السعودي بأسلوب فني تجريبي. رؤيتها تقوم على تحويل الأفكار اللاواعية إلى صور ملموسة، تجعل من الفيلم وسيلة لاكتشاف الذات والهوية الثقافية من خلال فن الرسوم المتحركة.