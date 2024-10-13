إيلاف من الرياض: مع انطلاقة موسم الرياض الترفيهي في نسخته الخامسة، بلغ المهرجان مرحلة من النضح التنظيمي، وأصبحت له حكاية واقعية نفوق حكايات الخيال، رياضة وفن وترفيه بمستويات لم يبلغها من قبل، ولم تعرفها المنطقة من قبل.

فقد انطلق موسم الرياض خلال الساعات الماضية، بنسخته الخامسة بحلة جديدة أكبر من أي وقت مضى حيث يقدم تجربة فريدة من نوعها لعشاق الترفيه من أنحاء العالم كونه يجمع بين الرياضة والثقافة والفن.

واستضافت المملكة أرينا الإثارة الرياضية بعد أن شهدت توسعة بنسبة 40% لتستوعب أكثر من 27 ألف متفرج مما جعلها جاهزة و بأبهى حلة لاستضافة نزال الملاكمة العالمي "كراون شوداون" الذي جمع بين الروسيين أرتور بيتربيف ومنافسه ديميتري بيفول في نزال أسطوري انتهى بفوز أرتور بيتربيف في معركة حددت بطل العالم للوزن الخفيف الثقيل.

وتميز الحفل بمشاركة موسيقية رائعة من نجوم عالميين مثل باستا رايمز، وسيارا، وميسي إليوت مما حول الافتتاح إلى حدث رياضي وفني لا ينسى.

وفي ظاهرة ترفيهية فريدة تمت إضافة "ذا فينو" وهي منطقة جديدة بالكامل بنيت خلال 50 يوما فقط بقدرة استيعابية تصل إلى 8 آلاف شخص لتستضيف سبع فعاليات ضخمة من بينها حدث الموضة العالمي "ألف موسم وموسم" بالتعاون مع المصمم العالمي إيلي صعب، وحفل توزيع جوائز "جوي أووردز" في نسخته الخامسة بحضور عدد من نجوم العالم إضافة إلى ذلك بطولة التنس "سيكس كينغ سلام" التي تجمع أهم لاعبي كرة المضرب عالميا.

وإحدى الإضافات اللافتة لهذا الموسم هي بوليفارد رنواي التجربة التفاعلية حيث تحولت طائرات البوينغ 777 التي جابت مدن المملكة إلى محلات تجارية ومطاعم تمتد المنطقة على مساحة 140 ألف متر مربع وتوفر 13 تجربة تفاعلية مميزة للكبار والصغار.

أما في بوليفارد وورلد يجد الزائر عالم من الثقافات المتنوعة تستمر وتستمر هذه المنطقة في جذب الزوار بتوسعها الذي شمل خمس مناطق جديدة تمثل دولاً مثل السعودية، تركيا، إيران، أفريقيا، وكورشوفيل ما يجعلها مركزا للتنوع الثقافي والابتكار الترفيهي.

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات موسم الرياض ستقام على مساحة تتجاوز 7.2 مليون متر مربع ليقدم مزيجا من الترفيه والإبداع على مستوى عالمي مع فعاليات متنوعة ومناطق ترفيهية جديدة تقدم تجارب مبتكرة.مما يساهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية للترفيه مقدما للجمهور تجربة فريدة تجمع بين الثقافة الرياضة والفن في أجواء مفعمة بالحيوية والإثارة والتشويق والرقي.

وقد أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي آل الشيخ السبت عن انطلاق موسم الرياض في نسخته الخامسة .

حيث قال:"موسم الرياض 2024 استثنائي عالمي يليق بمكانة المملكة والرياض كأحد أهم الوجهات الترفيهية في العالم".



